Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, так как позволит повысить пенсии.

Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", – сообщил Кудрин.

Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.

Напомним, 14 июня на заседании федерального правительства премьер Дмитрий Медведев заявил, что подготовлен законопроект о повышении персионного возраста для россиян уже с 2019 года.