Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что повышение пенсионного возраста в России выгодно для граждан, так как позволит повысить пенсии.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
"Пенсионная реформа назрела давно. Наконец решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии", – сообщил Кудрин.
Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии— Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 14 июня 2018 г.
Напомним, 14 июня на заседании федерального правительства премьер Дмитрий Медведев заявил, что подготовлен законопроект о повышении персионного возраста для россиян уже с 2019 года.