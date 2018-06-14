Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

Еще
14:04 14.06.2018
Пришлите свою новость!
14:00
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
Предыдущие новости
Архив материалов
Недвижимость Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
14.06.2018 13:20

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
Фото предоставлено компанией «Л1»

С 21 мая 2018 года ООО «Л1 – Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8.

Третий корпус – это дом переменной высотности, состоящий из 6 секций. Первые две, 1-3 и 1-4, были заселены в середине мая. Выдача ключей в оставшихся четырех секциях продлится до конца июня.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Приятно, когда заселение происходит в уже обжитом жилом комплексе, где сложилось и обустроилось внутреннее пространство, все ухоженно, безопасно, и понятно, — и с входными группами, и с детскими площадками, и со службой консьержей. Где уже есть настоящий вишневый сад и сообщество жильцов, активно участвующих в жизни дома».

График заселения представлен на официальном сайте компании, www.l1-stroy.ru.

 

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса была полностью введена в эксплуатацию в конце прошлого года. 

ЖК "Лондон Парк"  -  застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20

Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

С 21 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:38

Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет

Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек»
Компания Л1
08.06.2018 17:56

Компания Л1 выиграла суд

6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
После «прямой линии» Путина Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Макарову вновь отказали в сквере
Сдача ЖК «Охта-Модерн» переносится еще на полгода
Квадратный метр «вторички» в Хельсинки подорожал до 3600 евро
Смольный подписал соглашение о 3-звездочной гостинице на Среднем проспекте
Смольный создаст спорткластер вместе с экс-поп-дивой и галеристкой Анной Бариновой
РФПИ инвестирует 7 млрд рублей в город-спутник Южный
В Петербурге заканчиваются офисы класса А. Все занято структурами «Газпрома»
В Петербурге банкротится Спецтрест №27, который строил гостиницы «Интурист» и «Советская»
Офисному рынку хватит газа на 10 лет
Что нового в застройке Петербурга
Под отмену долевого строительства подостлали соломки
Чтобы парадная не была подъездом
В Петербурге продают мечту жителей ХМАО
Квартира обеспеченного петербуржца перед революцией
Как на Тельмана подвели историю под уплотниловку
Какие инновации прижились в новостройках Петербурга
Как экс-сотрудник застройщика стал самым обманутым дольщиком «Охта-Модерна»
Парголовская резервация для учителей и врачей
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Новости компаний
Фото предоставлено компанией «Л1»
14.06.2018 13:20
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
ПАО «Группа ЛСР»
13.06.2018 10:38
Лето двушек в «Группе ЛСР»: теперь мечтам тесно не будет
Мечтаете о большой и солнечной спальне? Хотите принимать гостей в просторной кухне? Вашим детям требуется место для игр и творчества? Теперь мечтам тесно не будет: «Группа ЛСР» объявляет «Лето двушек»
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
ГК "КВС"
08.06.2018 14:42
Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»
Мероприятие состоится 16 июня с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
Компания Л1
07.06.2018 17:13
Компания Л1 в тройке лидеров
Компания Л1 в 1 квартале 2018 года стала одним из лидеров по объему предложения квартир комфорт-класса в Санкт-Петербурге. Эту информацию озвучили эксперты консалтинговой компании Knight Frank на конференции «Актуальные изменения рынка недвижимости-2018».
Setl City
07.06.2018 15:51
Setl City приступила к строительству последней очереди ЖК «GreenЛандия-2»
Setl City начала строить последнюю, десятую, очередь ЖК «GreenЛандия-2», состоящую из двух корпусов 2.12 и 2.13. В составе очереди будет возведен встроенно-пристроенный детский сад на 100 малышей.
Setl City
05.06.2018 16:41
«Петербургская Недвижимость» открыла представительство в ЖК «Притяжение»
«Петербургская Недвижимость» приглашает в официальное представительство на территории жилого комплекса бизнес-класса «Притяжение», который возводится на участке от Выборгской наб. до Большого Сампсониевского пр.
АО «Строительный трест»
05.06.2018 10:39
ЖК «Сосновка» аккредитован еще одним банком
Жилой комплекс бизнес-класса «Сосновка», строительство которого продолжается на проспекте Тореза, 77, получил аккредитацию по ипотечным программам Газпромбанка.
ГК «Эталон»
04.06.2018 11:35
В «Доме на Обручевых» от «Эталон ЛенСпецСМУ» продолжаются фасадные работы
В «Доме на Обручевых», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит в Калининском районе Санкт-Петербурга по адресу: ул. Обручевых, д. 5, литера А, продолжается устройство навесных вентилируемых фасадов. В настоящее время работы выполнены примерно на 50%.
Setl City
01.06.2018 18:21
Стартовали продажи последней очереди ЖК «GreenЛандия 2»
«Петербургская Недвижимость» представляет последнюю, десятую очередь ЖК «GreenЛандия 2» - популярного проекта Setl City, расположенного недалеко от метро «Девяткино». На старте продаж цены от 1,9 млн рублей за квартиру
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.