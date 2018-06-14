Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»

С 21 мая 2018 года ООО «Л1 – Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8.

Третий корпус – это дом переменной высотности, состоящий из 6 секций. Первые две, 1-3 и 1-4, были заселены в середине мая. Выдача ключей в оставшихся четырех секциях продлится до конца июня.

Руководитель Компании Л1 Павел Андреев: «Приятно, когда заселение происходит в уже обжитом жилом комплексе, где сложилось и обустроилось внутреннее пространство, все ухоженно, безопасно, и понятно, — и с входными группами, и с детскими площадками, и со службой консьержей. Где уже есть настоящий вишневый сад и сообщество жильцов, активно участвующих в жизни дома».

График заселения представлен на официальном сайте компании, www.l1-stroy.ru.

Справка:

ЖК «Лондон Парк» расположен в обжитой части Выборгского района на проспекте Просвещения недалеко от одноименной станции метро. Это клубный жилой комплекс комфорт-класса с большой охраняемой внутридомовой территорией и собственной инфраструктурой: детским садом, школой, торгово-развлекательным центром, многоуровневым паркингом и физкультурно-оздоровительным комплексом общей площадью 12260 квадратных метров с двумя бассейнами.

Новостройка удачно располагается относительно основных транспортных магистралей и КАД, что делает удобным как въезд в центр, так и выезд за город.

Квартирография ЖК «Лондон Парк» представлена студиями-РИАЛ, одно-, двух-, трех- и четырехкомнатными квартирами площадью от 25 до 200 квадратных метров. Первая очередь комплекса была полностью введена в эксплуатацию в конце прошлого года.

ЖК "Лондон Парк" - застройщик Общество с ограниченной ответственностью «ЛП», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/gk-london-park/dokumenty