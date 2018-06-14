Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше

Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв катастрофы Ту-154 Минобороны в декабре 2016 года. Адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы потерпевших, требует увеличить стоимость страховых выплат в 10 раз.

Как сообщает 14 июня «Коммерсант», иски подали 78 представителей погибших, включая родных врача Елизаветы Глинки и большинства артистов Ансамбля имени Александрова. В списке нет членов семей экипажа (на них «пассажирские» страховки не распространяются) и родных шести кадровых офицеров, решивших не судиться.

Ранее всем истцам выплатили по два миллиона рублей за каждого погибшего и компенсировали погребальные расходы, заявил Трунов. Но, по его убеждению, роковой рейс был международным, а не внутрироссийским, поэтому компенсации нужно рассчитывать по международным стандартам. Юрист предполагает, что реальный размер компенсации – 22,4 миллиона рублей.

В страховой группе СОГАЗ, которая страховала рейс Ту-154 и его пассажиров, «Коммерсанту» заявили, что полностью выполнили свои обязательства перед родственниками погибших.

Группа СОГАЗ, по словам ее представителей, «ни в коем случае не собирается препятствовать деятельности известного адвоката Трунова», однако полагает, что эта деятельность «может ввести в заблуждение родственников погибших». «Мы разделяем их боль от невосполнимой утраты близких и не хотим, чтобы к этому добавилась горечь от обманутых ожиданий», — отметили в пресс-службе страховой компании.

На какой стадии находится сейчас рассмотрение дела в Высоком суде Лондона, Трунов не знает, но предполагает: в ближайшее время суд вызовет представителей всех заинтересованных сторон для предварительных консультаций. Юрист подчеркнул, что большая часть гражданских споров в Высоком суде не доводится до разбирательства, а разрешается именно в рамках предварительных консультаций.