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14.06.2018 12:55

Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России

Премьер-министр России на заседании кабинета министров 14 июня заявил о повышении пенсионного возраста в России, соответствующий законопроект рассматривается главным федеральным органом исполнительной власти.

Об этом сообщает официальный сайт российского Белого дома.

Ведущие информагентства страны приводят различные цитаты из пояснений Медведева к данному законопроекту. По их заверениям, Медведев сказал о том, что повышение пенсионного возраста в РФ начнется с 2019 года с переходным периодом, а условия для увеличения пенсионного возраста созданы.

В целом законопроект предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Медведев заверил, что "изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно". В частности, родившиеся в 1959 году мужчины и женщины 1964 года рождения смогут выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет соответственно. Мужчины 1960 и женщины 1965 года рождения получат право выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соответственно. "У молодого поколения впереди еще достаточно времени просто для адаптации к новым границам", – добавил Медведев.

По его словам, "это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции".

"Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий", – отметил он.

Медведев заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

"В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж – 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин – выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения", – подчеркнул глава кабмина.

Стоит отметить, что законопроекту предстоит пройти утверждение в Государственной думе, а затем в Совете Федерации ФС РФ, после этого он будет направлен на подпись президенту страны. И любая из этих инстанций может его отклонить.


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