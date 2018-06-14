Еще
14:02 14.06.2018
Пришлите свою новость!
14:00
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
Предыдущие новости
Архив материалов
Власть
Версия для печати
14.06.2018 12:49

Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся

Россиянки смогут сами оценить степень близости в отношениях с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

Об этом 14 июня пишет «Газета.ру».

Накануне к целомудрию российских женщин призвала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она убеждает россиянок отказаться от интимных связей с иностранцами. Такая мера, по её мнению, необходима, чтобы предотвратить появление детей в неполных семьях. В Кремле же считают, что гражданки  вправе сами разбираться со своей личной жизнью.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — сказал Песков.

Он также обратил внимание на нижнюю строчку паспорта болельщика «нет расизму», которая характеризует атмосферу праздника в России и отношение к гостям со стороны россиян.

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02

РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы

Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00

Получено разрешение на строительство паркинга

В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10

«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»

Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Путин оптимизировал структуру своей администрации
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
Премьер-министр Грузии подал в отставку
Участковые бои
Сколько стоит упаковать чемоданы чиновников
Оскар Стенстрём: Шведам стоит запастись бутылкой чего-нибудь… русского
Сколько заработали на петербургской культуре
Володя не устал. "Прямая линия" - 2018 - не космос, но предчувствие
«Поддельный Мюльберг», или Атака анонимов на Госстройнадзор
Музей Стругацких в Пулково, интеллигентные баттлы и музыка в Крыму: на что потратят президентские гранты в Петербурге
«Когда Путин стал президентом, возле нашего клуба асфальт положили»
Тренажеры для чиновников и депутатов
Дмитрий Медведев пересадил своих подчиненных в новом порядке
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Новости компаний
предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
09.06.2018 20:00
Получено разрешение на строительство паркинга
В мае, параллельно со стартом продаж нового малоэтажного ЖК «Образцовый квартал 4», ООО «Терминал-Ресурс» получило разрешение на строительство паркинга с пристроенными помещениями, предназначенными для размещения магазина.
«Главстрой-СПб»
07.06.2018 16:10
«Главстрой-СПб» открыл продажи старт-квартир в ЖК «Северная долина»
Компания «Главстрой-СПб» вывела в продажу новый корпус на 687 квартир в рамках четырнадцатой очереди жилого комплекса «Северная долина» в Выборгском районе. Минимальная стоимость жилья – от 1,9 млн рублей. Впервые покупателям будут предложены старт-квартиры для молодых семей.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
21.05.2018 16:47
Завершен очередной этап благоустройства проекта «На Царскосельских холмах»
В Пушкинском районе на территории проекта «На Царскосельских холмах» окончены работы очередного этапа по благоустройству дорог, тротуаров, освещения на улицах Кокколевская и Переведенская (проходит от Кокколевской до Сарицкой улицы, параллельно Петербургскому шоссе)
Setl City
18.05.2018 12:13
«Петербургская Недвижимость» вывела на рынок ЖК «Фортеция. Жизнь на побережье»
«Петербургская Недвижимость» начала реализацию нового жилого комплекса от девелопера Setl City – «Фортеция. Жизнь на побережье», который расположится на берегу Финского залива в Кронштадте.
Компания Л1
15.05.2018 15:00
15 мая компания Л1 празднует свой день рождения
Компании Л1, одному из старейших застройщиков Петербурга, 15 мая исполняется 26 лет.
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
11.05.2018 20:00
В офисе «Терминал-Ресурс» состоится презентация нового жилого комплекса
О скидках на старте продаж пойдет речь на презентации нового ЖК «Образцовый квартал 4», которая состоится 18 мая 2018 года для агентств недвижимости. Принять участие в презентации может любой представитель АН, отправив заявку по адресу sales@naholmah.ru до 16 мая
Автор фото Виктор Котов
07.05.2018 10:10
Блокадная музыкальная школа готовится к 100-летнему юбилею
Музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова, что на Думской улице, 21 мая отпразднует 100-летний юбилей в Большом зале филармонии.
RBI
26.04.2018 11:34
Ultra City – инвестиционно привлекательный жилой комплекс Приморского района
У недвижимости в жилом комплексе компании «Северный город» наиболее высокий потенциал доходности среди всех проектов, которые реализуются в Приморском районе Петербурга. Таковы данные рейтинга, составленного экспертами инвестиционной компании Е3 Investment.
Вера Сережина, директор управления стратегического маркетинга Группы RBI
25.04.2018 16:01
Пора покупать? Что происходит на рынке недвижимости Петербурга
Главное, на что обращают внимание эксперты сферы строительства и недвижимости, подводя итоги первого квартала 2018 г., – хороший спрос, нетипичный для начала календарного года.
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.