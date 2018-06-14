Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся

Россиянки смогут сами оценить степень близости в отношениях с иностранными болельщиками во время чемпионата мира по футболу, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Об этом 14 июня пишет «Газета.ру».

Накануне к целомудрию российских женщин призвала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Она убеждает россиянок отказаться от интимных связей с иностранцами. Такая мера, по её мнению, необходима, чтобы предотвратить появление детей в неполных семьях. В Кремле же считают, что гражданки вправе сами разбираться со своей личной жизнью.

«Что касается наших российских женщин, наверное, они сами разберутся со всеми своими вопросами. Это лучшие женщины в мире», — сказал Песков.

Он также обратил внимание на нижнюю строчку паспорта болельщика «нет расизму», которая характеризует атмосферу праздника в России и отношение к гостям со стороны россиян.