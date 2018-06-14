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13.06.2018 14:00

Индустрия красоты: объекты в Пушкине

В Пушкинском районе в изобилии представлены парикмахерские и салоны красоты, банные комплексы и СПА-центры, массажные и косметические кабинеты. Все объекты индустрии красоты – к услугам жителей Царскосельских холмов.
Индустрия красоты: объекты в Пушкине
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Компания «Терминал-Ресурс» продолжает строительство жилых комплексов серии «Образцовые кварталы» в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. В двух из четырех ЖК уже живут владельцы: в первом квартале – с конца 2016 года, во втором – с марта 2018-го. Третий ЖК застройщик обещает сдать к концу года, возведение четвертого уже началось.

Жителей Царскосельских холмов становится все больше, поэтому проектом предусмотрено устройство общественно-деловой зоны вдоль Петербургского шоссе, где обязательно будут всевозможные объекты инфраструктуры. Пока же в распоряжении новоселов объекты Пушкина, расположенного в 5 минутах езды.

предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Только салонов красоты в Пушкине – несколько десятков. Косметическое обслуживание можно получить и в различных СПА, термальных и массажных центрах, которых также предостаточно.

Многие салоны красоты Пушкина предлагают целый комплекс услуг: от стандартных парикмахерских и косметологических до эксклюзивных, индивидуально составленных процедур.

Для ухода за волосами можно выбрать элюминирование, разнообразные технологии окрашивания, укладки, кератиновое выпрямление, химическую завивку, тонирование; классические или креативные стрижки для взрослых и детей. Для мужчин разработаны экспресс-коррекция седины, оформление бороды и усов. Уход за ногтями также предлагают практически все салоны красоты.

Если вы хотите не просто привести себя в порядок, а радикально изменить образ, обратите внимание на более сложные услуги. Например, с помощью перманентного макияжа, или татуажа, можно откорректировать контур и форму губ, бровей и глаз, визуально сделав их ярче и привлекательнее. Кроме того, преобразить внешность можно посредством наращивания ресниц, макияжа и визажа.

Красота и здоровье, как известно, идут рядом. Отдохнуть, получить заряд бодрости поможет проверенный временем СПА. Широкий спектр СПА-процедур предлагают в банных комплексах. Например, на Волхонском шоссе, можно прогреться в русской парной или финской сауне, расслабиться в джакузи, поплавать в бассейне. 20-метровый бассейн и банный комплекс с сауной и отдельным бассейном с гидромассажем ждут вас на Красносельском шоссе, в оздоровительном комплексе в стиле Римских терм.

pixabay.com
pixabay.com

В пешей доступности от ЖК «Образцовые кварталы» расположен многоуровневый СПА-комплекс. Данный эко-СПА включает: крытый бассейн, джакузи, снежный фонтан, ароматическую и финскую сауну, хаммам, русскую парную, кабинеты для СПА-процедур и велнес-бар.

Большой популярностью пользуются разные виды массажей. Кстати, массаж хорошо сочетается с фитнесом – в этом можно убедиться, придя в СПА-центр на Школьной улице. Здесь вам предложат не просто довериться массажисту, а укрепить тело с помощью аквафитнеса, йоги, калланетики, пилатеса, стретчинга или TRX-петель*– упражнений на общее сопротивление организма.

Надеемся, наш обзор позволит вам всегда оставаться красивыми.

*TRX –петли – это вид спортивного оборудования для занятий с весом собственного тела.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4" – Застройщик  ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya

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14.06.2018 13:20
Компания Л1 начинает заселение двух корпусов ЖК «Лондон Парк»
С 21 мая 2018 года ООО «Л1 - Строительная компания №1» продолжит заселение первой очереди ЖК «Лондон Парк». Ключи от квартир смогут получить покупатели жилья в двух секциях третьего корпуса ЖК «Лондон Парк», 1-5 и 1-8
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
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РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
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