На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора

Петербургский метрополитен 14 июня сообщает о корректировке в графике работы двух станций подземки. При этом пресс-служба предприятия превентивно сообщает о закрытии «Горьковской» из-за религиозного праздника и постфактум уведомляет о смене режима работы «Балтийской».

Как указано на официальном сайте ГУП «Петербургский метрополитен», со вчерашнего дня, то есть 13 июня, двери станции метро «Балтийская» закрыты с 8.10 до 9.20, также пассажирам будут ограничивать вход вечером — с 17.00 по 19.00. Такой режим действует только по будням, он связан с продлением капитального ремонта эскалатора. Дата окончания ремонтных работ не называется.

Последний капитальный ремонт эскалатора станции метро «Балтийская» закончился в апреле. Аналогичный нынешнему режим работы действовал с 30 января по 6 апреля, а 10 февраля вестибюль на весь день закрывали на вход и выход.

На несколько часов изменится также режим работы станции метро «Горьковская», которая расположена неподалеку от Соборной мечети на Кронверкском проспекте. Из-за мусульманского праздника Ураза-байрам 15 июня вестибюль будет закрыт с 8 до 9 часов утра.

«Фактическое закрытие и ограничение на вход станции «Горьковская» будет осуществляться в зависимости от пассажиропотока и по распоряжению Управления полиции на метрополитене», – уточняет пресс-служба подземки.

Ранее городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры сообщил о прекращении автомобильного движения по Кронверкскому проспекту.

Ураза-байрам — один из двух главных дней исламского календаря. В этот день заканчивается пост, который длился в течение священного месяца рамадан. Ураза-байрам официально является нерабочим днём в республиках Адыгея, Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Татарстан, Чечня и Крым. В Санкт-Петербурге главное богослужение проходит в Соборной мечети на Кронверкском проспекте. На утреннюю службу приходят десятки тысячи мусульман, живущих в Северной столице.