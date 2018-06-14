Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки

Этот уик-энд в Финляндии порадует парадом лодок, мероприятиями для любителей поесть, классической музыкой и разнообразными танцами. В Тампере продемонстрируют вещи Мэрилин Монро, в Лапландии покажут кино, а в Хямеенлинне соберутся мушкетеры.

В выходные в Суоми будет солнечно и тепло. В субботу ожидается 20 – 22 градуса Цельсия, в воскресенье на юге страны столбик термометра поднимется до плюс 26.

16 июня у берегов Хельсинки состоится парад деревянных лодок MeriViapori. Он начнется в 11:00 у пристани Халколайтури, а затем суда направятся к крепости Суоменлинна, обогнув мыс Катаянокка и пройдя мимо набережной парка Кайвопуйсто и Рыночной площади. В гостевой гавани Суоменлинны лодками можно будет полюбоваться с 13 часов.

В субботу и воскресенье на улице Алексантеринкату развернется бесплатный фестиваль Bassline, в рамках которого можно будет не только послушать выступления музыкантов и диджей-сеты, но и побывать на ярмарке винтажа и работ художников.

В парке Тёёлёнлахти в эти выходные будет проходить гастрономический фестиваль «Вкус Хельсинки». Свое кулинарное мастерство будут демонстрировать представители лучших ресторанов Финляндии. В субботу посетителей ждут с 10 до 15 и с 17 до 22:30, а в воскресенье с 12 до 17 часов. Билеты стоят от 16 евро.

В Турку 15 и 16 июня устроят «Фестиваль молодого картофеля». На Рыночной площади появятся киоски с картофелем и рыбой, будут соревноваться кулинары, а рестораны Турку представят посеителям свои картофельные блюда.

В субботу в Котке можно попасть на фестиваль уличной еды Street Food Fiesta, который летом путешествует по городам Финляндии и знакомит посетителей с деликатесами, музыкой и культурой разных стран. Гурманов ждут на улице Кескускату с 10 до 20 часов.

16 июня в Хамине на ферме Aholafarm (Kirkkovuorentie, 291) пройдет сельская ярмарка. С 10 до 13 часов там можно будет приобрести продукцию местных фермеров и изделия ручной работы, а также покататься на лошадях и на внедорожниках.

А в Хямеенлинне в субботу с 10 до 17 часов будет организован день мушкетеров. В замке Хяме устроят пальбу из мушкетов и шоу «Чистка мушкетов», а также сражения на копьях. Билет для взрослых стоит 10 евро, для детей – 5 евро.

В Наантали, где расположена «Долина муми-троллей», до 16 июня проходит музыкальный фестиваль. В субботу в церкви Наантали прозвучат произведения Луи Шпора и Франца Шуберта.

Трифонова Виктория