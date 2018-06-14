Месси признан самым дорогим футболистом мира

Аргентинец Лионель Месси возглавил список высокооплачиваемых футболистов, обогнав Криштиано Рональдо.

Игрок сборной Аргентины и испанской "Барселоны", которого в ближайшее время можно будет увидеть на московском матче против Исландии, возглавил список Forbes благодаря новому контракту с каталонским клубом. За год 30-летний форвард заработал 111 млн долларов. Единственным спортсменом в мире, кому аргентинец уступает по заработкам, остается боксер Флойд Мейвезер.

Идущий вторым среди футболистов 33-летний Криштиано Роналдо, выступающий за Португалию и "Реал Мадрид", за год получил 108 млн долларов, из которых 47 млн – это рекламные контракты. Для сравнения: Месси за рекламу получается всего 27 млн.

Замыкает тройку самых высокооплачиваемых футболистов нападающий французского "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар, заработавший за год 90 млн долларов. Далее с большим отрывом следуют полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Поль Погба (29,5 млн долларов) и коллега Месси по команде – уругваец Луис Суарес (23,5 млн долларов).