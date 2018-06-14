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14.06.2018 12:30

Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»

В Петербурге ожидаются традиционные для конца июня ограничения движения транспорта в связи с «Алыми парусами». Несмотря на то что сам праздник выпускников состоится в ночь на 24 июня, первые дороги закроют уже завтра, 15 июня. Дорожным службам потребуется больше недели на подготовку. 

Так, с 20.00 15 июня до 05.00 26 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Каменноостровскому проспекту в направлении от Кронверкской набережной к Троицкому мосту.

С 00.00 16 июня до 05.00 16 июня, с 22.00 16 июня до 05.00 17 июня, с 22.00 17 июня до 05.00 18 июня, с 11.00 до 22.00 20 июня, с 11.00 до 20.00 21 июня, с 11.00 22 июня до 11.50 23 июня, с 23.00 24 июня до 05.00 25 июня, с 23.00 25 июня до 05.00 26 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Троицкому мосту в направлении от Троицкой площади к Суворовской площади. 

С 00.00 15 июня до 23.00 28 июня будет закрыта крайняя правая полоса движения по Биржевой площади.

С 00.00 20 июня до 23.00 24 июня движение транспортных средств вдоль дома № 2 по набережной Макарова и вдоль дома № 2 по Биржевой площади будет ограничено.

Движение транспорта будет ограничено по Дворцовой набережной:

· с 00.00 до 05.00 19 июня, с 20.00 до 21.00 20 июня путем закрытия крайней правой полосы движения вдоль дома № 38 в направлении Троицкого моста;

· с 00.00 до 05.00 19 июня на участке от дома № 38 до Дворцового моста будет производиться приостановка движения каждый час продолжительностью не более 15 минут;

· с 00.00 19 июня до 05.00 27 июня путем закрытия крайней правой полосы движения в направлении от дома № 16 к Дворцовому мосту.

Движение транспортных средств будет прекращено:

· с 20.00 21 июня до 01.30 22 июня, с 11.50 23 июня до 18.00 24 июня по Троицкому мосту.

· с 17.30 23 июня до 05.00 24 июня по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцовой площади, Дворцовому мосту, Биржевой площади, Гороховой улице от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, набережной Мойки от Аптекарского переулка до Невского проспекта, Малой Морской улице от Невского проспекта до Вознесенского проспекта, Большой Морской улице от Вознесенского проспекта до Невского проспекта, Мошкову переулку, Аптекарскому переулку, набережной Зимней канавки, Мраморному переулку, Вознесенскому проспекту на участке от Малой Морской до Адмиралтейского проспекта, Адмиралтейской набережной от Дворцового проезда до Сенатской площади, а также по Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади.

· с 22.30 23 июня до 05.00 24 июня по Университетской набережной от Биржевой площади до Кадетской линии, набережной Макарова от Биржевого моста до Биржевой линии, Биржевому мосту, а также по Суворовской площади.

Кроме того, будет введен запрет парковки транспортных средств: 

· с 00.00 15 июня до 24.00 27 июня по Биржевому проезду, вдоль дома № 2 по набережной Макарова, вдоль дома №2 по Биржевой площади, Биржевой площади на участке от Дворцового моста до Биржевого моста;

· с 00.00 15 июня до 24.00 27 июня по Дворцовой набережной от набережной Зимней канавки до Дворцового моста;

· с 08.00 23 июня до 05.00 24 июня по набережной реки Мойки от Невского проспекта до Мошкова переулка, Миллионной улице от Аптекарского переулка до Дворцовой площади, Певческому проезду, Малой Морской от Невского до Гороховой улицы, Большой Морской от Гороховой до Невского, Адмиралтейскому проспекту от Сенатской площади до Дворцового проезда, Гороховой улице от набережной Мойки до Адмиралтейского проспекта.

Схема организации дорожного движения – здесь. 


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