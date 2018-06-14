СКА продлил контракт с Максимом Карповым

ХК СКА заключил новое соглашение с нападающим Максимом Карповым, информирует официальный сайт петербургского клуба 14 июня. Контракт будет действовать до окончания сезона-2018/19.

Максим Карпов пополнил СКА летом 2017 года. В прошедшем сезоне сыграл за СКА 35 встреч в регулярном чемпионате и набрал 20 (4+16) очков. В плей-офф на счету Карпова 4 (1+3) очка в восьми матчах.

1 июня новый главный тренер СКА и сборной России Илья Воробьев в первом интервью после назначения рассказал о грядущих и уже случившихся переменах в петербургском клубе. "Вектор развития немного изменился. СКА берет более молодых хоккеистов или использует своих, петербургских игроков из Высшей лиги и доводит их до нужного уровня. Пришло время обновить команду", – ответил журналистам тренер.

24 мая президент хоккейного клуба СКА Геннадий Тимченко анонсировал сокращение бюджета команды в сезоне-2018/19. «Бюджет СКА будет сокращен. Уехали дорогие игроки: Илья Ковальчук, Вячеслав Войнов, Вадим Шипачев. Бюджет сократится за счет этих зарплат», – сказал Тимченко.

Напомним, по решению совета директоров КХЛ в следующем сезоне потолок зарплат в лиге составит 850 млн рублей, штраф за его превышение будет составлять 20 процентов. По неофициальным данным, бюджет СКА в сезоне-2017/18 был самым большим в КХЛ – 2,5 млрд рублей. Уход только Ильи Ковальчука и Вячеслава Войнова позволит сэкономить в сумме около 570 млн рублей (300 млн и 270 млн соответственно).