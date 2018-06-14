«Город наводнился вдруг веселыми людьми»

Петербург в эти дни ожил, как после зимней спячки, и зашевелился: в преддверии чемпионата мира по футболу на Невском стало заметно больше людей, притом с подозрительно «несоветским» выражением лиц – широко распахнутыми глазами и солнечными улыбками.

Рискованно это утверждать до первых матчей, но похоже, нашему городу крупнейшее международное соревнование «идёт».

Жизнерадостные футбольные болельщики из разных стран, с других континентов, привезли с собой в наш сумрачный и довольно неприветливый в общей массе Петербург то, чего ему так не хватало. Часто ли мы видим, чтобы кто-то компаниями с утра пел на улицах – не потому, что пьяные, ура-патриоты или «самые крутые» и на всех наплевать, а потому, что им хорошо и они свободные люди? Когда еще приличные, хорошо одетые молодые мужчины, сидя в уличных кафе, в открытую улыбались мимо идущим девушкам? Не зажимаясь под тяжестью собственных комплексов, не навязываясь и не бравируя вальяжной наглостью.

«Город наводнился вдруг веселыми людьми» – и это то, что захватывает в западных мегаполисах и без чего Петербург на их фоне так тосклив. Вавилон туристов и командировочных на улицах рождает удивительную энергетику, когда неожиданные встречи людей с разных континентов заставляют задуматься о тесноте мира и различиях между нами, которых на самом деле не так уж много. Когда люди понимают друг друга, при этом говоря на разных языках. Когда мы друг у друга учимся, слушаем истории о далеких краях, узнаем новые песни, и они становятся нашими. Когда люди открыты к общению, и найти новых друзей становится так же просто, как в детстве, – только теперь у нас есть «Фейсбук», границы открыты, и мы можем встретиться снова – например, уже приехав в гости к ним.

Да, пока еще это праздник без ложки дегтя: не было первых проигрышей и первых разочарований.

Сотни иранских болельщиков гуляют по городу, обвязавшись флагами, гудят в вувузелы в полночь на Дворцовой, скандируют «Иран, Иран!» и хлопают в ладоши. А их соотечественницы – неожиданно в джинсах-скинни и в очках – катаются на скейтах, позаимствованных у местных, возле арки Главного штаба.

Веселые аргентинцы возят с собой по Невскому бумбокс на колесиках и пританцовывают под песни из него. На пешеходной зоне – новые уличные артисты – вероятно, специально приехавшие в даты чемпионата мира, – и это целый небольшой пластический театр. В фастфуд-кафе, несмотря на поднятые аккурат перед чемпионатом цены, к ночи уже не хватает ингредиентов. На одной из улиц в центре города припарковался целый дом на колесах – его хозяева проделали путь в несколько тысяч километров из Африки. И таких историй – множество.

«На корабличке! На разведеньице мостов!» – надрываются зазывалы на набережной. Вокруг них продолжается обычная городская жизнь, которая тоже никуда не делась.

Перед чемпионатом многие, рассказывая о своих планах на эти даты, говорили, что хотят уехать из города. И такое желание понятно: устав от наших незатейливых фестивалей, патриотических или религиозных хождений по Невскому, карнавалов «сегодня я тоже в пилотке (тельняшке, десантник — нужное подчеркнуть)» или пьяных толп на салюте, от массовых мероприятий и правда хочется бежать. Но публика чемпионата мира — определенно другая. По крайней мере, пока.

Алина Циопа