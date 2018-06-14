Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс

Владислав Сурков, переназначенный на должность помощника президента РФ, продолжит заниматься урегулированием вокруг Донбасса, сообщил 14 июня пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, продолжит ли Сурков заниматься урегулированием ситуации вокруг Донбасса.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин переназначил Суркова на должность помощника главы государства, несмотря на то что многие эксперты ожидали, что политик, курировавший украинское направление и сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией, покинет свой пост. Причины отставки назывались разные — среди них, например, тупик в стратегии на украинском направлении. Проблемы ДНР и ЛНР — проекта, замысел которого многие приписывают именно Суркову, – уже не решить «при нашей жизни», их придется решать следующим поколениям, считала часть экспертов. Другие говорили об излишней активности чиновника и о том, что он «вмешивается не в свои дела». Третьи намекали на конфликт с силовиками, в частности с 5-й службой ФСБ (служба оперативной информации и международных связей), отвечавшей за контрразведку в ДНР и ЛНР.

Сам Сурков тоже давал пищу для злопыхателей, в частности в апреле он написал колонку «Одиночество полукровки» для издания «Россия в глобальной политике». Сурков пишет о том, что Россия пыталась стать и Востоком, и Западом, однако «ни там, ни там не укоренилась». «Теперь будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа цивилизации», – утверждал помощник президента. Сурков описывает историю России как постоянные попытки присоединиться либо к западной, либо к восточной цивилизации. «При внешнем подобии русской и европейской культурных моделей у них несхожие софты и неодинаковые разъемы. Составиться в общую систему им не дано», – пишет Сурков. Та же ситуация складывается и с Востоком, по его мнению: «И все-таки вряд ли мы третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная. Вместившая и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне».

«Наша культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде родственник и нигде не родной. Свой среди чужих, чужой среди своих. Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис, странный какой-то», – утверждал Владислав Сурков.

Стоит отметить что в начале марта Владислав Сурков решил поучаствовать в конкурсе на названия новейших систем российского оружия, о которых рассказал президент России 1 марта в рамках своего послания Федеральному Собранию РФ. Помощник президента предложил назвать одну из новинок "Гиви", позывным погибшего в Донбассе ополченца Михаила Толстых.