Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека

Какими сами себя видят русские люди, выяснил ВЦИОМ. Гостеприимный, но пьяный — такой образ соотечественника нарисовали респонденты социологов.

Результаты исследования Всероссийский центр изучения общественного мнения представил 14 июня. ВЦИОМ попросил очертить образ русского человека самих россиян.

Среди лучших качеств респонденты назвали гостеприимство (45% опрошенных), трудолюбие (41%) и душевность (33%). В первую пятерку также вошли щедрость (26%) и общительность (25%).

Если говорить о дурных наклонностях соотечественников, то опрошенные, прежде всего, называют пьянство (16%). Причем об этом чаще говорят молодые люди (18 – 24 года) — среди них любовь к алкоголю вспомнили 25%. На втором месте «антирейтинга» – лень (13%). Далее идут отсутствие дисциплины (6%), грубость и хитрость (5%).

О силе русских людей заявили 23% участников опроса, о слабости – 2%.

Опрос был проведен 23 – 24 мая, в нем приняли участие две тысячи россиян в возрасте от 18 лет.