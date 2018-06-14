Биткоин бьет антирекорды

Цена самой известной криптовалюты упала до 6,5 тысячи долларов на фоне новостей о взломе южнокорейской криптобиржи.

Утром 14 июня биткоин подешевел на 1,2%, до 6,5 тысячи долларов. На некоторых биржах за криптовалюту, на долю которой приходится около 40% всего рынка, дают и того меньше. Об этом 14 июня сообщает специализированный портал CoinMarketCap.

Вниз пошла и стоимость других криптовалют. За Ethereum дают 486,56 доллара, а Bitcoin Cash торгуется за 866,46 доллара.

Напомним, что 10 июня стало известно, что корейская биржа Coinrail была взломана, что привело к резкому падению биткоина на 10%.