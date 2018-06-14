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14:03 14.06.2018
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14.06.2018 11:55

Биткоин бьет антирекорды

 

Цена самой известной криптовалюты упала до 6,5 тысячи долларов на фоне новостей о взломе южнокорейской криптобиржи.

Утром 14 июня биткоин подешевел на 1,2%, до 6,5 тысячи долларов. На некоторых биржах за криптовалюту, на долю которой приходится около 40% всего рынка, дают и того меньше. Об этом 14 июня сообщает специализированный портал CoinMarketCap.

Вниз пошла и стоимость других криптовалют. За Ethereum дают 486,56 доллара, а Bitcoin Cash торгуется за 866,46 доллара.

Напомним, что 10 июня стало известно, что корейская биржа Coinrail была взломана, что привело к резкому падению биткоина на 10%.


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Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования ВЭБа
Банк «Санкт-Петербург» присоединился к фабрике проектного финансирования, запускаемой Внешэкономбанком. Двустороннее соглашение об этом было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.05.2018 17:25
Банк «Санкт-Петербург» первым выпустит «Единую карту петербуржца»
Банк «Санкт-Петербург» первым получил одобрение заявки на участие в проекте «Единая карта петербуржца»
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.05.2018 15:42
Банк «Санкт-Петербург» внедрил новые услуги для первичного рынка недвижимости
С сегодняшнего дня клиенты банка, проводя сделки по уступке прав требований по договорам долевого участия, могут воспользоваться новой формой расчетов - счетами эскроу.
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Банк «Санкт-Петербург» совместно со стратегическим партнером ООО «ВБЦ» запустил новый онлайн-сервис, который позволяет корпоративным клиентам оформить банковскую гарантию в течение одного рабочего дня
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