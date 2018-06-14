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14.06.2018 11:50

В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу

Сторонника петербургского движения «Весна» Петра Трофимова потревожила полиция ранним утром 14 июня. В шесть часов активиста из дома направили на психиатрическую экспертизу по уголовному делу, которое было возбуждено ещё в 2014 году.

Как рассказал «Фонтанке» сам Трофимов, дело возбуждено по первой части 330 статьи УК (самоуправство). Производство касалось предыдущего места работы Трофимова, где он якобы не вернул работодателю оборудование для сварочных работ. Активист утверждает, что имущество отдал, а у дела истёк срок давности.

Также он отметил, что в отношении него уже проводилась амбулаторная судебно-медицинская экспертиза. Сейчас оппозиционера доставили в стационар на Грибакиных, 11, где, по его словам, ему может грозить изоляция до 30 дней.

Ранее Петр Трофимов трудился не только сварщиком, но и почтальоном. «Фонтанка» рассказывала о его увольнении после возмущения зарплатой в 16 тысяч рублей. Тогда в вину поднявшему бунт работнику «Почты России» поставили недостаточно глубокое вложение в ящик газеты «Санкт-Петербургские ведомости».

 


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