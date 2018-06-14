14 июня основной состав ФК «Зенит» вышел из отпуска и начал подготовку к сезону-2018/19.

В четверг первая группа игроков отправилась в медицинский центр для прохождения традиционного летнего медосмотра, сообщает официальный сайт клуба.

"Егор Бабурин, Евгений Чернов, Дмитрий Богаев, Максим Карпов и Олег Шатов встретились с терапевтом, офтальмологом, травматологом, стоматологом и другими специалистами и прошли серию тестов на беговой дорожке", – сообщает клуб.

Завтра и послезавтра сине-бело-голубые продолжат проходить медосмотр, а с 17 по 29 июня проведут первые тренировочные сборы в австрийском Миттерзилле. Информация о товарищеских матчах будет опубликована дополнительно.

Напомним, что значительная группа игроков клуба принимает участие в чемпионате мира по футболу, который проходит в 11 городах России с сегодняшнего дня до 15 июля. В сборную РФ "Зенит" делегировал Юрия Жиркова, Олега Лунёва, Артема Дзюбу, Игоря Смольникова, Далера Кузяева и Александра Ерохина.

Следующий чемпионат России в Премьер-лиге начнется 29 июля.