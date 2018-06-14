Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию

В преддверии летнего сезона на финcко-российской границе было изъято 50 кг почвы.

Как сообщает Россельхознадзор по Республике Карелии, за прошедший месяц на МАПП «Вяртсиля» и МАПП «Люття» было зафиксировано 32 случая незаконного ввоза в Россию семенного и посадочного материала, включая около 32 кг картофеля. Кроме того, были остановлены две партии земли, общая масса которых составила 50 кг.

В трех случаях, как сообщает республиканский Россельхознадзор, был зафиксирован "ввоз подкарантинной продукции высокого фитосанитарного риска с превышением разрешенного количества" массой 5 кг.