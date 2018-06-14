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14.06.2018 11:35

На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда

О перекрытиях на кольцевой автодороге Петербурга сообщает 14 июня ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным учреждения, из-за работ по  восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке с дорогой  «Стрельна – Пески»  (км 85+530 внутреннего кольца, км 56 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение девяти часов съезды № 1, 4, 5, 8.

«В период с 22:00 14 июня до 7:00 15 июня  будут поочерёдно полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта въезды на внешнее и  внутреннее кольцо КАД по направлению из деревни Пески Ломоносовского района и по направлению из поселка  Стрельна. Будет полностью перекрыто в обоих направлениях Красносельское шоссе в районе путепровода над КАД »  – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожники установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).

 


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