На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда

О перекрытиях на кольцевой автодороге Петербурга сообщает 14 июня ФКУ Упрдор «Северо-Запад». По данным учреждения, из-за работ по восстановлению технических средств организации дорожного движения на транспортной развязке с дорогой «Стрельна – Пески» (км 85+530 внутреннего кольца, км 56 внешнего кольца) будут полностью перекрыты в течение девяти часов съезды № 1, 4, 5, 8.

«В период с 22:00 14 июня до 7:00 15 июня будут поочерёдно полностью перекрыты для движения автомобильного транспорта въезды на внешнее и внутреннее кольцо КАД по направлению из деревни Пески Ломоносовского района и по направлению из поселка Стрельна. Будет полностью перекрыто в обоих направлениях Красносельское шоссе в районе путепровода над КАД » – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Дорожники установят временные дорожные знаки и водоналивные барьеры, ограждающие место производства работ. Смонтируют световую сигнализацию (сигнальные фонари дежурного освещения).