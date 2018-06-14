Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
Более 1200 британцев получили запрет на посещение матчей чемпионата мира – 2018 в связи с негативным фанатским прошлым, сообщает Independent. 1312 человек были вынуждены сдать свои паспорта полиции по приказу британских властей.
"Перед чемпионатом мира на всей территории страны была проведена операция по изъятию паспортов тех болельщиков, которые плохо себя вели во время предыдущих турниров, – приводит издание слова заместителя начальника полиции Марка Робертса. – Эта эффективная мера позволит допустить к поездке в Россию только настоящих болельщиков сборной Англии, которые будут наслаждаться турниром".
Сборная Англии на групповой стадии чемпионата мира сыграет в группе G против команд Туниса (18 июня, Волгоград), Панамы (24 июня, Нижний Новгород) и Бельгии (28 июня, Калининград). Своей базой англичане на время турнира выбрали Репино в Курортном районе Петербурга, тренируется команда по соседству – в Зеленогорске. Прибыли в Петербург родоначальники футбола 12 июня.
Справка:
Напомним, в Петербурге на время ЧМ-2018 остановятся Саудовская Аравия (на базе «Зенита» в Удельном парке), Англия (на стадионе «Спартак» в Зеленогорске), Южная Корея (еще на одном стадионе «Спартак», но в Ломоносове) и Коста-Рика (на стадионе «Олимпиец» в Павловске). Ленинградская область примет сборную Хорватии, которая базируется на «Рощино Арене».