Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе

Решение о блокировке Telegram оставлено в силе. Московский городской суд утром 14 июня отклонил апелляцию представителей мессенждера.

В ходе сегодняшнего заседания представитель ФСБ заявила, что предотвращение преступлений важнее, чем блокировка Telegram.

«Негативный эффект от блокировки Telegram несоизмерим с тем эффектом, который может возникнуть от непредотвращенных преступлений. Telegram, продолжая свою деятельность в качестве ОРИ (организатор распространения информации), может создать условия для совершения или сокрытия преступлений третьими лицами», — цитирует представителя ФСБ «Интерфакс».

В свою очередь, представитель Роскомнадзора заявила, что мессенджер «может изменить архитектуру» для исполнения требования ФСБ, однако не делает этого. «Сейчас режим безопасности не осуществляется, и мы видим только тот факт, что представитель Telegram говорит об интересах третьих лиц, но не о неисполнении закона», — сказала она.

Как сообщает «Медиазона», судьи пробыли в совещательной комнате 10 минут. Вернувшись, председательствующий судья Юлия Иваненко зачитала: «Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения».

Адвокатам оставлено право обжаловать решение в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.

«Этим вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов», – заявил Дмитрий Колбасин, представитель международной правозащитной группы «Агора». «Агора» представляла интересы Telegram в суде.

Также, по словам Колбасина, 9 августа Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу об оспаривании мессенджером Telegram приказа ФСБ, с которого все началось.