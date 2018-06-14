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14.06.2018 11:23

Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе

Решение о блокировке Telegram оставлено в силе. Московский городской суд утром 14 июня отклонил апелляцию представителей мессенждера. 

В ходе сегодняшнего заседания представитель ФСБ заявила, что предотвращение преступлений важнее, чем блокировка Telegram. 

«Негативный эффект от блокировки Telegram несоизмерим с тем эффектом, который может возникнуть от непредотвращенных преступлений. Telegram, продолжая свою деятельность в качестве ОРИ (организатор распространения информации), может создать условия для совершения или сокрытия преступлений третьими лицами», — цитирует представителя ФСБ «Интерфакс».

В свою очередь, представитель Роскомнадзора заявила, что мессенджер «может изменить архитектуру» для исполнения требования ФСБ, однако не делает этого. «Сейчас режим безопасности не осуществляется, и мы видим только тот факт, что представитель Telegram говорит об интересах третьих лиц, но не о неисполнении закона», — сказала она.

Как сообщает «Медиазона», судьи пробыли в совещательной комнате 10 минут. Вернувшись, председательствующий судья Юлия Иваненко зачитала: «Решение Таганского районного суда оставить без изменения, а апелляцию — без удовлетворения».

Адвокатам оставлено право обжаловать решение в президиуме Мосгорсуда и в Верховном суде.

«Этим вопросом теперь будут заниматься международные инстанции, в том числе и Европейский суд по правам человека. Дальнейшие ответы на поставленные вопросы мы уже услышим от этих органов», – заявил Дмитрий Колбасин, представитель международной правозащитной группы «Агора». «Агора» представляла интересы Telegram в суде. 

Также, по словам Колбасина, 9 августа Верховный суд рассмотрит апелляцию по делу об оспаривании мессенджером Telegram приказа ФСБ, с которого все началось.

Справка:

Таганский суд вынес решение о блокировке Telegram 13 апреля. Иск подавал Роскомнадзор. Блокировку разрешили начать немедленно, не дожидаясь вступления решения в законную силу. Поводом для иска стал отказ мессенджера передать ФСБ ключи доступа к переписке пользователей. В попытках ограничить к Telegram доступ Роскомнадзор заблокировал десятки миллионов IP-адресов крупнейших компаний провайдеров, в том числе Amazon и Google. Telegram решение суда обжаловал. При этом мессенджером продолжают пользоваться не только рядовые россияне: есть неофициальный канал у Следственного комитета, у главы Чечни Рамзана Кадырова и т.д.


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