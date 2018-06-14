В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина

Умер режиссер Станислав Говорухин. Об этом 14 июня сообщил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

"В 10:37 в санатории Барвиха после тяжелой и продолжительной болезни скончался, ушел из жизни Станислав Сергеевич Говорухин", – сказал Володин на пленарном заседании Госдумы ФС РФ.

Депутаты нижней палаты российского парламента минутой молчания почтили память своего коллеги, занимавшего пост главы комитета по культуре.

Накануне, 13 июня, в Сети появились многочисленные публикации о смерти председателя Комитета по культуре Государственной думы, режиссера и продюсера. Сообщалось, что после «Кинотавра» он почувствовал себя плохо, СМИ со ссылкой на свои источники сначала писали о резком ухудшении здоровья, госпитализации, а затем и о смерти деятеля культуры. Однако Союз кинематографистов, а также пресс-секретарь режиссера опровергли данные сведения.

Станислав Говорухин — режиссер таких культовых фильмов, как «Вертикаль», «Место встречи изменить нельзя», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», народный артист России, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени, глава предвыборного штаба Владимира Путина на президентских выборах 2012 года.