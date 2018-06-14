Снижены ставки по ипотеке для клиентов «Петербургской Недвижимости»

В «Петербургской Недвижимости» снизились процентные ставки по ипотечным программам «Сбербанка». Теперь жилищный кредит по стандартным условиям банка можно оформить по ставке от 9,1% годовых, а в рамках программы «Субсидированная ставка» – от 7,1%.

В рамках данных программ минимальный первый взнос для приобретения квартиры составляет от 15%, кредит выдается на сумму от 300 тыс. до 60 млн рублей, на срок до 30 лет. Минимальная процентная ставка по стандартной программе в размере от 9,1% годовых действует для клиентов, участвующих в зарплатном проекте «Сбербанка». Стандартная программа распространяется на все аккредитованные объекты, реализуемые компанией «Петербургская Недвижимость». Так, например, при покупке квартиры-студии в ЖК «Солнечный город» от Setl City стоимостью от 1,9 млн руб. ежемесячный ипотечный платеж составит всего от 14 730 руб., первый взнос – от 286 тыс. руб.

Программа «Субсидированная ставка» действует на ограниченный перечень жилых комплексов от застройщиков-партнеров «Петербургской Недвижимости», среди которых – Setl City, «Полис Групп», ФСК «Лидер» и КВС. Ипотека выдается на срок до 7 лет по ставке от 7,1% и до 12 лет по ставке от 7,7%. Минимальные процентные ставки действительны для участников зарплатного проекта.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться по телефону «Петербургской Недвижимости» 33-55555.

Справка: «Петербургская Недвижимость» – один из лидеров по продажам строящейся недвижимости в Санкт-Петербурге и пригороде Ленинградской области. Компания оказывает все виды услуг по принципу одного окна: подбор и бронирование квартиры, оформление заявки на ипотеку, страхование и регистрация собственности. За 24 года успешной работы квартиры в «Петербургской Недвижимости» приобрели свыше 260 000 семей. Все услуги для клиентов бесплатны.

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" - застройщик ООО "Сэтл Инвест", проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

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