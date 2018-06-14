Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль

Тонны воды сбросил на сотрудников ДПС в Подмосковье Ил-76 во время демонстрационного полета. Стражи порядка не пострадали, так как находились в машине, но душ с такой высоты их впечатлил.

Случай произошел в Ногинске, где в начале июня проходил международный салон «Комплексная безопасность – 2018». Мероприятие началось с показательных выступлений, в рамках которых применили авиацию. Точная дата инцидента с Ил-76 неизвестна, видео появилось в Сети 13 июня.

На кадрах видно, что тяжелый военно-транспортный самолет сбрасывает воду вниз. «Осадки» выпадают в том числе на машину дорожно-патрульной службы, находящуюся на службе. Сидевшие в салоне полицейские такого не ожидали, – за кадрами слышны удивленные возгласы и смех.

По данным телеканала «Россия 24», Ил-76 должен был сбросить воду на лесной массив, но почему-то окатил дорогу. С неба было сброшено около 40 тонн воды.

На сайте ГУ МЧС по Московской области и ГУ МВД региона сообщений о похожих происшествиях нет.