Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Самый известный уличный музыкант Петербурга Михаил Тюменцев исполнил для марокканских болельщиков гимн их страны. Труба дяди Миши звучала на Невском проспекте вечером 13 июня.

Фанаты моментально узнали знакомые ноты. Вокруг трубача собралась толпа людей с красными флагами. Под живой аккомпанемент они пели слова гимна Марокко.

Гулянья болельщиков в центре Северной столицы продолжались всю ночь. На Невском проспекте «солировали» иранцы. С флагами и кричалками они прошли по главной городской магистрали.

Встреча сборных Ирана и Марокко состоится 15 июня в Петербурге. Начало матча запланировано на 18:00.

Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве. Всего игры мундиаля примут 11 российских городов, 7 матчей пройдут в Петербурге. Иностранные болельщики уже наводнили город и делятся впечатлениями.