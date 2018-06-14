Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
Фанаты моментально узнали знакомые ноты. Вокруг трубача собралась толпа людей с красными флагами. Под живой аккомпанемент они пели слова гимна Марокко.
Гулянья болельщиков в центре Северной столицы продолжались всю ночь. На Невском проспекте «солировали» иранцы. С флагами и кричалками они прошли по главной городской магистрали.
Встреча сборных Ирана и Марокко состоится 15 июня в Петербурге. Начало матча запланировано на 18:00.
Чемпионат мира по футболу стартует 14 июня в Москве. Всего игры мундиаля примут 11 российских городов, 7 матчей пройдут в Петербурге. Иностранные болельщики уже наводнили город и делятся впечатлениями.
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