В Лондоне арестовали финского террориста

Британские правоохранительные органы провели спецоперацию в лондонском аэропорту Хитроу по задержанию подозреваемого в терроризме финна. Об этом 14 июня сообщает издание Helsingin Sanomat.

Финская полиция безопасности Supo подтвердила, что гражданин Суоми арестован в Лондоне. По словам пресс-секретаря Supo, финcкая сторона была поставлена в известность о проводимой операции.

Более детальная информация не разглашается. Финский МИД также отказался от любых комментариев по этому поводу.

Напомним, что это уже третий случай за два года, когда в Великобритании арестовывают граждан Финляндии по подозрению в терроризме. Ранее был задержан сомалиец с финским паспортом, который собирался присоединиться к запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ, а также были арестованы два держателя финских паспортов, члены британского национал-социалистического молодежного движения National Action.