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10:50 14.06.2018
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Фонтанка.fi
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14.06.2018 10:42

В Лондоне арестовали финского террориста

Британские правоохранительные органы провели спецоперацию в лондонском аэропорту Хитроу по задержанию подозреваемого в терроризме финна. Об этом 14 июня сообщает издание Helsingin Sanomat.

Финская полиция безопасности Supo подтвердила, что гражданин Суоми арестован в Лондоне. По словам пресс-секретаря Supo, финcкая сторона была поставлена в известность о проводимой операции. 

Более детальная информация не разглашается. Финский МИД также отказался от любых комментариев по этому поводу. 

Напомним, что это уже третий случай за два года, когда в Великобритании арестовывают граждан Финляндии по подозрению в терроризме. Ранее был задержан сомалиец с финским паспортом, который собирался присоединиться к запрещенной во многих странах, включая Россию, террористической организации ИГИЛ, а также были арестованы два держателя финских паспортов, члены британского национал-социалистического молодежного движения National Action.


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фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
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13.06.2018 15:03
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На территории жилого комплекса «Новая Охта», который «Группа ЛСР» строит в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, состоялась закладка яблоневого сада. Высадка деревьев была приурочена к празднованию Дня социального работника и 100-летию социальной службы России.
«Главстрой-СПб»
13.06.2018 14:51
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Компания «Главстрой-СПб» и СПАО «Ингосстрах» разработали совместную программу для региональных покупателей квартир в ЖК «Северная долина» в Выборгском районе и ЖК «Юнтолово» в Приморском районе. Теперь клиенты могут оформить сделку, не выезжая за пределы своего региона.
СК «Полис Групп»
13.06.2018 12:48
Дом №8 ЖК «Вернисаж» находится в высокой стадии готовности
Последний, завершающий проект ЖК «Вернисаж», дом №8 находится в высокой стадии готовности. На сегодняшний день наземная часть здания выполнена на 95%. На заключительном этапе находятся работы по отделке фасада и остеклению балконов и лоджий.
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предоставлено Группа Компаний «РосСтройИнвест»
13.06.2018 11:02
РосСтройИнвест вступил в Ассоциацию инвесторов Москвы
Группа компаний «РосСтройИнвест» стала участником одного из старейших профессиональных бизнес-сообществ столицы – Ассоциации инвесторов Москвы.
ПАО «Группа ЛСР»
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Пришло лето, а вместе с ним начались яркие предложения на квартиры «Группы ЛСР». Только в июне: успейте воспользоваться скидками на квартиры в жилом комплексе «Калейдоскоп»
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