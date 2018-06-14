Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому

На Петроградской стороне в Петербурге ограничат движение транспорта в связи с празднованием Ураза-байрама.

Как сообщает городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры, 15 июня с 07.00 до 10.00 в связи с богослужением в Соборной мечети будет прекращено движение по Кронверкскому проспекту на участке от улицы Куйбышева до Кронверкской улицы, Крестьянскому и Конному переулкам.

Напомним, что в праздничных мероприятиях, как правило, принимают участие десятки тысяч мусульман, живущих в Северной столице.