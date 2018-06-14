Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Еще
14:04 14.06.2018
Пришлите свою новость!
14:00
Европарламент принял резолюцию, призывающую РФ освободить Сенцова
13:58
Путин оптимизировал структуру своей администрации
13:48
«Евровидение» выпустило инструкцию к чемпионату мира по футболу
13:47
Моуринью: Сборная России должна победить команду другой реальности
13:43
Скоростной трамвай из Купчино в Славянку остановился на станции ФАС
13:30
Американцев призвали болеть за сборную России на мундиале
13:26
Правительство РФ повысит НДС
13:17
Кудрин обрадовался повышению пенсионного возраста для россиян
13:02
Высокий суд Лондона принял иски родственников жертв крушения Ту-154. Они просят компенсации в 10 раз больше
13:01
Выходные в Финляндии 16 - 17 июня: лодки, музыкальные фестивали и ярмарки
12:55
Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
12:49
Песков об интиме с иностранцами на ЧМ: россиянки сами разберутся
12:41
На «Балтийской» возобновили ремонт отремонтированного эскалатора
12:35
Месси признан самым дорогим футболистом мира
12:30
Завтра в Петербурге закроют первые дороги перед «Алыми парусами»
12:26
СКА продлил контракт с Максимом Карповым
12:05
Кремль: Сурков и дальше будет курировать Донбасс
11:59
Пьяный и гостеприимный. ВЦИОМ нарисовал образ русского человека
11:55
Биткоин бьет антирекорды
11:50
В Петербурге уволенного за неглубокое вложение газет почтальона-оппозиционера увезли на психиатрическую экспертизу
11:45
Почти 50 кг финской земли пытались ввезти в Россию
11:40
"Зенит" вышел из отпуска
11:35
На развязке КАД с дорогой «Стрельна – Пески» перекроют путепровод и четыре съезда
11:23
Решение о блокировке Telegram в РФ оставлено в силе
11:22
Власти Британии отбирают паспорта у буйных болельщиков, не пуская их на мундиаль в Россию
11:05
Ил-76 в Подмосковье сбросил 40 тонн воды на дорожный патруль
11:00
В Госдуме сообщили о смерти Станислава Говорухина
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
Предыдущие новости
Архив материалов
Технологии Публикуется на правах рекламы
Публикуется на правах рекламы
Версия для печати
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.

Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ «Тамань» в 15:07 МСК и вывода из работы двух трансформаторов.

Энергетики сразу приступили к устранению технологического нарушения, а также по указанию Павла Ливинского для ликвидации дефицита мощности оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.

В результате высокопрофессиональных действий персонала «Россетей» и слаженной работы Системного оператора две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут. В полном объёме все 4 линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 МСК. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме.

Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань» устанавливаются.

По указанию генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, на подстанцию "Тамань" для установления причин технологического нарушения, приведшего к кратковременному прекращению передачи электроэнергии по энергомосту в Крым, вылетел главный инженер "Россетей" Дмитрий Гвоздев, который возглавит работу группы экспертов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

«Благодарю руководство и сотрудников компании «Россети» за оперативное восстановление электроснабжения Крыма. Слаженные действия специалистов компании позволили возобновить подачу электричества на полуостров уже через час с небольшим после аварии. На данный момент электроснабжение крымских потребителей восстановлено в полном объеме. Особая благодарность – генеральному директору ПАО «Россети» Павлу Анатольевичу Ливинскому, который лично возглавлял штаб и руководил восстановительными работами», – подчеркнул Сергей Аксенов.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»

 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43

Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ

4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
Setl City
05.06.2018 17:43

IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам

Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
Бог американских христиан похож на Илона Маска
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
Маск уволит 4 тысячи сотрудников Tesla
Разработчики объявили о слиянии браузеров Tor и Firefox
Роскомнадзор разблокировал 7 млн адресов
Российского хакера, которого считают основателем крупнейшей биржи криптовалют, заочно арестовали в Москве
Видеооператор заснял «наезд» огромной Луны на людей — НАСА дало объяснения
Российский «Терминатор-3» получит снаряды для борьбы с беспилотниками
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
«Фонтанка»: один день из жизни
Как госслужащие будут жить без айфонов
Сотовая связь подорожает на треть
«Аварии будут. И жертвы будут»
Полмиллиарда на глазок
«Евросеть» готовится к пластической операции
«Наша задача — указать Роскомнадзору, что его действия мешают бизнесу работать»
Нормально же играли. Роскомнадзор забанил геймеров
«Роскомнадзор дожмёт ситуацию с VPN»
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Магазин "Кей"
06.06.2018 17:43
Новинки от Apple, представленные на WWDC 2018: обзор от специалистов КЕЙ
4 июня прошло самое ожидаемое для фанатов продукции Apple событие – презентация WWDC 2018. На ней «купертиновцы» представили свои последние разработки. Сегодня вместе со специалистами КЕЙ мы вкратце рассмотрим, чем же Apple порадовала фанатов «яблочной» продукции
Setl City
05.06.2018 17:43
IT-специалисты Setl Group прочитают лекции архитекторам и дизайнерам
Санкт-Петербургский межрегиональный ресурсный центр, подведомственный администрации губернатора, подготовил программу повышения квалификации «Технологии информационного моделирования в проектировании и строительстве».
Setl City
29.05.2018 17:00
Setl Group тестирует систему интерактивной визуализации квартир
Холдинг Setl Group проводит тестирование системы интерактивной визуализации квартир и коммерческих помещений для своих жилых комплексов. Она является частью технологии информационного моделирования, которая уже используется в Setl Group
Магазин "Кей"
28.05.2018 11:13
Топ квадрокоптеров из ассортимента «Кей»
Квадрокоптер может выступить как в роли игрушки, так и профессионального инструмента. Давайте взглянем на квадрокоптеры из разных ценовых категорий вместе с КЕЙ и разберемся, что они умеют и на что способны
Магазин КЕЙ
25.05.2018 13:24
Что может предложить Smart TV сегодня – рассказывает КЕЙ
Наверное, ни для кого уже не секрет, что современный цифровой телевизор довольно далеко ушел от своего аналогового предка. Телевизор, в описании которого можно встретить слова Smart-TV, оснащен сетевой картой, позволяющей подключать его к домашней сети и выходить в интернет, а также Wi-Fi-передатчиком для беспроводных соединений
Фото предоставлено: http://mscpressarea.com/en_INT/image-bank
24.05.2018 11:12
Из Питера – плыть. Компания PAC GROUP рассказывает о морских круизах
Морские круизы из Санкт-Петербурга – это захватывающее путешествие в формате «все включено» на борту пятизвездочного лайнера со множеством развлечений, а также возможность увидеть сразу несколько стран
Магазин "Кей"
23.05.2018 12:22
Советы экспертов КЕЙ как продлить жизнь электронной книги
Такая вещь как электронная книга сегодня есть практически у каждого. Но, в отличие от обычной книги, требует больше ухода. О том, как продлить время службы гаджета, рассказали эксперты магазина КЕЙ
Фото: пресс-служба АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей"
23.05.2018 11:45
«Алмаз – Антей» представит ракетные комплексы и системы ПВО в Астане
«Концерн ВКО «Алмаз – Антей» презентует зенитные ракетные системы и радиолокационные комплексы на выставке вооружений «КАДЕКС – 2018». Она пройдет с 23 по 26 мая в Казахстане.
Магазин "Кей"
21.05.2018 15:28
Зарядное устройство – экономия и экологичность с КЕЙ
Без надежных аккумуляторов уже трудно представима работа многих девайсов – часы, дистанционные пульты управления, фото- и видеотехника, фонарики, радиоуправляемые игрушки
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.