Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.

Оно было нарушено в результате срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции класса напряжения 500 кВ «Тамань» в 15:07 МСК и вывода из работы двух трансформаторов.

Энергетики сразу приступили к устранению технологического нарушения, а также по указанию Павла Ливинского для ликвидации дефицита мощности оперативно задействовали мобильные газотурбинные электростанции, находящиеся на полуострове.

В результате высокопрофессиональных действий персонала «Россетей» и слаженной работы Системного оператора две кабельно-воздушные линии Крымского энергомоста были введены в работу уже через 40 минут. В полном объёме все 4 линии и оба автотрансформатора поставлены под напряжение в 16:20 МСК. В настоящий момент переток мощности осуществляется в полном объеме.

Причины срабатывания автоматических систем противоаварийной защиты на подстанции «Тамань» устанавливаются.

По указанию генерального директора компании «Россети» Павла Ливинского, на подстанцию "Тамань" для установления причин технологического нарушения, приведшего к кратковременному прекращению передачи электроэнергии по энергомосту в Крым, вылетел главный инженер "Россетей" Дмитрий Гвоздев, который возглавит работу группы экспертов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поблагодарил энергетиков за оперативную работу.

«Благодарю руководство и сотрудников компании «Россети» за оперативное восстановление электроснабжения Крыма. Слаженные действия специалистов компании позволили возобновить подачу электричества на полуостров уже через час с небольшим после аварии. На данный момент электроснабжение крымских потребителей восстановлено в полном объеме. Особая благодарность – генеральному директору ПАО «Россети» Павлу Анатольевичу Ливинскому, который лично возглавлял штаб и руководил восстановительными работами», – подчеркнул Сергей Аксенов.

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