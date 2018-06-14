В Доме Финляндии выставили тапки Леди Гаги, колье принцессы Леи и старую «Нокию»

В залах первого этажа Дома Финляндии открыли выставку «Стиль для жизни — 33 инновации финского дизайна». Она анонсирует переход учреждения к новому формату работы после прошедшей передачи здания в собственность Финскому государству. В будущем в этих стенах планируют проводить мероприятия для широкого круга петербуржцев и бизнес-переговоры. А пока начали с выставки, вход на которую - бесплатный.

Куратор экспозиции – Суви Салониеми, сотрудник Музея дизайна в Хельсинки, готовила ее для Москвы, где проект гостил осенью. В процессе выяснилось, что местная публика не обладает даже базовыми знаниями по теме. «Это будет первая выставка финского дизайна в России», – заверили ее столичные партнеры, задав планку ответственности. В итоге Суви выбрала формат ретроспективы.

Самый старый экспонат на выставке – кресло Paimio Алвара Аалто — культовой фигуры для финского дизайна. Оно было создано в 1932 году для санатория, где в изоляции жили и отдыхали, греясь на террасах под солнцем, больные туберкулезом. В санатории хотели минимизировать такие раздражающие для пациентов факторы, как звук или цвет, поэтому кресло стоит на «лыжах», что делает его перемещение почти бесшумным, и выполнено в черном цвете. А материал — гнутая фанера – предполагает гигиеничность.

Фото: Алина Циопа

По замыслу куратора на выставке шедевр Аалто перекликается с чехлом на кресло, выполненным из лоскутков дизайнером Туулой Тёйхёнен уже в 2016 году. Такие чехлы в наши дни сирийские беженки шьют в Турции, используя технику марокканского плетения, и автор отразила эту примету времени в своей работе.

Назначение некоторых экспонатов не сразу и определишь: например, тут же на стене висит натянутый на обруч круглый кусок черной ткани в крупный белый горох. Оказывается, это платье (если приглядеться, с боков можно увидеть прорези для рук, снизу — для ног). Его придумала дизайнер Вуокко Нурмесниеми, пришедшая в 1953 году работать в Marimekko и принесшая ему всемирную славу — в период президентских выборов в США Жаклин Кеннеди приобрела аж девять платьев Вуокко. А все потому, что модельер не побоялась противопоставить себя Кристиану Диору, создавшему образ New Look. На его четкий Х-образный силуэт она ответила просторными платьями А-формы, что соответствовало либеральным настроениям общества. Представленное на выставке платье-круг было выпущено в 1965 году.

Фото: Алина Циопа

А самая первая в жизни каждого финна встреча с дизайном — это так называемый «материнский набор», который с 1947 года получает каждая беременная в Финляндии (малоимущие — с 1937 года): в нем есть все необходимое для младенца в первый год его жизни. Расцветка ползунков, комбинезончиков и носочков, входящих в комплект, меняется каждый год. На выставке представлен образец 2015 года.

Фото: Алина Циопа

Еще один предмет родом из послевоенного времени – сервиз Кая Франка, выпускавшийся с 1948 года: в условиях бедноты и тесноты, характерных для финнов в то время, посуда должна была быть универсальной и компактной — складываться друг в друга и подходить как для приготовления блюд, так и для их употребления. «Из духовки – на стол» – так и звучал слоган этого комплекта, который разошелся по стране количеством 500 тысяч приборов.

«Многие объекты, представленные здесь, были ответом на нехватку и дефицит материалов, который испытывала Финляндия на том или ином отрезке истории, – рассказывает Суви Салониеми. – Особенность финского дизайна — его доступность для всех, вне зависимости от возраста или уровня достатка».

Впрочем, это вовсе не означает, что финский дизайн простоват для звезд. Среди экспонатов выставки – такие неожиданные вещицы, как розовые тапки с «кроличьими» хвостиками от дизайнера Минны Марикка, какие носит Леди Гага. Или колье «Астероидные долины» Бьерна Векстрёма, подобное тому, что украшало шею принцессы Леи в четвертом фильме «Звездные войны». Интересно, что дизайнер, получив предложение от Джорджа Лукаса разработать модели украшений для киносаги, просто отправил того в ближайший магазин, торговавший продукцией его марки. И что еще более удивительно, ассистенты режиссера последовали его совету, весомо подняв тому продажи.

Есть на выставке и электроника – например, выпущенный в 1994 году телефон Nokia 2110 — экспонат даже пришлось прикрутить к постаменту, чтобы ностальгирующие посетители выставки его машинально не хватали.

Фото: Алина Циопа

А самыми «продвинутыми» можно назвать кольца Кари Кивеля, Харри Коскинена и Микко Латомяки — их стартап родом из Оулу заявил о себе в 2015 году. Авторы выпустили украшения с сенсорами – миниатюрные устройства, передающие информацию о состоянии здоровья владельцев (частота сердцебиения, дыхания, сон и температура тела) через мобильное приложение в телефон. На основании этих данных человек получает рекомендации, когда лучше поесть, когда заняться спортом, когда отдохнуть, а когда ложиться спать.

Фото: Алина Циопа

Неброская на первый взгляд выставка объединила множество экспонатов «с историей», каждый из которых открыл какую-то главу в развитии своей области (сами истории можно прочитать на больших карточках, выложенных возле каждой витрины). Экспозиция открыта до 13 июля.