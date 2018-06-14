Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию

Участники саммита G7 в канадском Квебеке обсуждали Россию четверть отведенного на переговоры времени. В этом признался президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Вы знаете, около 25% нашего времени мы обсуждали Россию. И я сказал — не было бы лучше, если бы они присутствовали?» — заявил президент. И добавил: «Я не за Россию, я — за США».

По убеждению американского лидера, присутствие Владимира Путина на саммите дало бы возможность обсудить Сирию и Украину.

«Например, если бы он был на встрече, я мог бы попросить его делать то, что пошло бы на пользу миру, стране и ему»,— цитирует Трампа «Коммерсантъ».

Напомним, ранее президент США предложил вернуться к формату «восьмерки» – вернуть к переговорам Россию. Резко против выступила канцлер Германии Ангела Меркель. По ее словам, возвращение России в состав организации не имеет смысла до разрешения украинского кризиса. Ее заявление поддержали лидеры Германии, Франции, Италии и представители Евросоюза.