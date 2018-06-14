Светлое и теплое для сборной России

Карманники, вера и проблемы с имиджем. Накануне старта первого в истории чемпионата мира по футболу в России "Фонтанка" рассказывает, что ждет нашу сборную, и объясняет, почему этот праздник футбола так важен.

Надо сказать, конкретно эта сборная сделала много, чтобы болельщики… ммм… начали искать поводы хоть за что-нибудь полюбить заново главную команду страны. Выходы Станислава Черчесова к прессе давно стали мемогенераторами. Артем Дзюба обратился к нам в тональности "мы в кольце врагов, не надо ненавидеть сборную, дайте нам сыграть сначала". Апогеем стратегии сборной по привлечению болельщиков стал ответ Владимира Граната на предложение журналиста сказать что-то светлое и теплое поклонникам: "Не буду отвечать на этот вопрос". И это мы еще не начали обсуждать бурлеск на поле и результаты контрольных матчей дружины Черчесова. Какое тут светлое и теплое.

Тем не менее, главный повод очевиден. Это сам турнир. По социальным сетям видно, с каким ажиотажем к чемпионату относятся иностранцы, с каким восторгом россияне предаются радости внутреннего туризма. Злые языки параллельно задули в дуду "обокрали китайца, таксист обманул мексиканку, у фан-зоны на Конюшенной площади орудуют карманники". Да у Конюшенной площади всегда орудуют карманники, со времен отпевания Александра Сергеевича в Конюшенной Церкви. Всплеск преступности происходит на всех больших турнирах, и человеческие драмы неизбежны. Ну посудите сами: в российские города массово едет иностранных турист, при валюте, недешевой фототехнике и предательски расслабленный. Конечно, его будут лишать материальных активов. В Бразилии в 2014 году активно процветали уличные грабежи, там подходящая для этого почва. На фоне предыдущих сюжетов происходящее в России – так, ерунда, старшая группа детского сада.

Я вижу многочисленные высказывания моих знакомых, бесконечно далеких от футбола и слышавших в последние годы исключительно про строительство стадионов и что-то про застрявшее выкатное поле: все эти высказывания в мажоре. В нашу страну приехали десятки тысяч иностранцев, они гуляет по Невскому проспекту и по Красной площади, покупают сувениры с волчонком Забивакой и поддерживают российский общепит. Коллега Алина Циопа из отдела культуры выложила прекрасное видео о том, как болельщики сборной Ирана – за два дня до матча с Марокко! – заполнили Дворцовую площадь и раскачивают Генеральный штаб. Мой коллега Артем Кузьмин уехал в Москву, чтобы попасть на матч-открытие – ждите репортаж и много фото. Заполночь Артем выкладывал в фэйсбуке видео аргентинских болельщиков, которые в вагоне-ресторане высокоскоростного поезда подпевали на своем языке Григорию Лепсу и Стасу Михайлову. Настоящий мультикультурализм в действии. В эти дни как-то подзабылось, что в кольце врагов не только Дзюба со сборной, но и немножко все мы. И это еще матчи не начались!

Пару дней назад, стоя за стойкой, я познакомился с двумя болельщиками, которые приехали из Бразилии: Брено и Тиаго, молодые парни из Рио-де-Жанейро. Брено – предсказуемо в футболке сборной Бразилии, Тиаго – в футболке сборной России, которую он купил во время чемпионата мира у себя дома. Пришли с футбольным мячом подмышкой, не шучу. Парни год назад купили билеты в Россию, спланировали путешествие в три недели от Петербурга до Саранска. Прощаясь, уточнили: можно ли выпивать на улице? Запрет на продажу алкоголя после 23:00 стал для ребят откровением.

У сборной России по футболу помимо очевидных футбольных сложностей есть не менее однозначные проблемы с продвижением: читаешь интервью всех участников процесса и нет-нет, да припомнишь анекдот про ежика, крысу и пиар. Блистательный Юрий Дудь накануне дал порцию советов на тему, что можно сделать с имиджем сборной, но ответственные лица эти советы проигнорировали и лучше не стало.

Закончим мы, само собой, в мажоре. У нас же есть усы надежды. На бессознательном уровне мне кажется, что с задачей выйти из группы сборная России худо-бедно справится. Несмотря на невероятный прогресс сборной Саудовской Аравии в последние годы – это, ни в коем случае, не ирония! – в "Лужниках" мы возьмем три очка: в конце концов, это место силы отечественного спорта, тут олимпийский Мишка в 1980 году улетал, тут "Торпедо" ковало победные страницы отечественного футбола. Судьба выхода из группы будет решаться в петербургской игре против Египта, но тут уж мы, петербуржцы, и примкнувшие гости культурной столицы в 68000 глоток переломим ход матча: после поражения Мохамед Салах выложит в Инстаграм грустное фото у сфинксов. 6 очков гарантируют выход из группы А, а в 1/8 финала с высокой долей вероятности россиян ожидает или Испания, или Португалия.

Патриарх Кирилл накануне метко отметил: "Настроение наших людей будет зависеть от игры нашей сборной. Но тут только остается надеяться и молиться, и, конечно, уповать на подготовку наших спортсменов". Кажется, что приоритеты расставлены верно.

Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"