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10:50 14.06.2018
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14.06.2018 10:02

Навальный вышел на свободу

Оппозиционный политик Алексей Навальный оказался на свободе после 30 дней ареста. 

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" покинул 2-й специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, около 9 часов утра 14 июня. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, 15 мая Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста после акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Оппозиционеру вменили статью 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий). Сторона обвинения настаивала, что политик знал, что демонстрация не была согласована. Защита считает, что задержание было политически мотивированным.


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Новости компаний
фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49

Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста

Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
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14.06.2018 10:18

Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32

Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ

Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
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Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

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фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
14.06.2018 10:49
Энергетики «Россетей» оперативно восстановили работу Крымского энергомоста
Чуть более часа потребовалось специалистам группы «Россети» под руководством генерального директора Павла Ливинского, чтобы полностью восстановить подачу электроэнергии в Крым по энергомосту.
Скриншот с youtube.com
14.06.2018 10:18
Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови
Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили крупнейшая частная медицинская компания в России ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»
Магазин "Кей"
13.06.2018 16:32
Акция «Утилизация» в магазинах КЕЙ
Зачем выбрасывать сломанную технику, если её можно обменять на скидку? Магазин КЕЙ запускает акцию «Утилизация». С 1 июня 2018 года по 5 июля 2018 года в магазинах сети КЕЙ будут принимать устаревшие и сломанные товары и выдавать за них скидку на приобретение новых.
Авиакомпания «Уральские авиалинии»
13.06.2018 11:50
«Уральские авиалинии» сообщают о снижении субсидированных тарифов в Калининград
С 1 сентября 2018 года снижен субсидированный тариф по маршруту Калининград – Санкт-Петербург и обратно. Стоимость авиабилетов со всеми сборами и багажом – от 2500 руб., детям до 12 лет - скидка 25% от тарифа.
предоставлено компанией «Аэрофлот»
09.06.2018 15:27
«Спортолет» впервые прибыл в Ростов-на-Дону из Санкт-Петербурга
Airbus A319 авиакомпании «Россия», получивший народное название «Спортолёт» благодаря новой ливрее, посвященной теме спортивных достижений российских атлетов приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону название и герб которого нанесены на его фюзеляже
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
09.06.2018 11:13
Аэрофлот получил сорок третий российский самолет Sukhoi Superjet 100
Аэрофлот получил сорок третий самолёт Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). Поставка осуществляется в рамках твёрдого контракта, заключённого Аэрофлотом с лизинговой компанией «ВЭБ-лизинг» и Объединённой авиастроительной корпорацией
Компания Л1
08.06.2018 17:56
Компания Л1 выиграла суд
6 июня 2018 года Санкт-Петербургский городской суд вынес решение в пользу ООО «Механический завод СПб» (ГК «Л1 – Строительная компания №1»)
Группа компаний «ЦДС»
08.06.2018 14:50
В Кудрово появился новый сквер
Группа ЦДС завершила обустройство сквера на Европейском проспекте в Кудрово рядом с жилым комплексом ЦДС «Весна». Площадь озеленения составила 800 кв. м.
ГК «ЦДС»
07.06.2018 13:39
Группа ЦДС запустила бесплатный экскурсионный маршрут
Группа ЦДС стала партнером бесплатного автобусного экскурсионного маршрута «Путешествие в историю». Проект приурочен ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В рамках поездки горожане смогут посетить места, связанные с творчеством великого русского поэта.
предоставлено Kingwinch Wake Park
07.06.2018 11:19
10-11 июня 2018 пройдет Кубок форта Константин
Ежегодные открытые соревнования по вейкбордингу – Кубок Форта Константин – в 2018 году станут мощнее, ярче и громче.
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