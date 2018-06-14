Навальный вышел на свободу

Оппозиционный политик Алексей Навальный оказался на свободе после 30 дней ареста.

Глава "Фонда борьбы с коррупцией" покинул 2-й специальный приемник для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, около 9 часов утра 14 июня. Об этом сообщает "Эхо Москвы".

Напомним, 15 мая Тверской суд Москвы назначил Навальному 30 суток ареста после акции "Он нам не царь", приуроченной к инаугурации Владимира Путина. Оппозиционеру вменили статью 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий). Сторона обвинения настаивала, что политик знал, что демонстрация не была согласована. Защита считает, что задержание было политически мотивированным.