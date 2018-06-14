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14.06.2018 09:43

В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах

Телефонный террорист заставил эстонские и российские спецслужбы искать бомбу в протестантской церкви. Правда, в какой конкретно, он не сказал, поэтому на всякий случай осмотрели все. 

Как  стало известно "Фонтанке", неизвестный со скрытого номера позвонил на телефон экстренной службы Эстонии и сообщил, что в Санкт-Петербурге 13 июня была  заминирована лютеранская церковь. Эстонские правоохранительные органы передали эту информацию российским коллегам.

Полиция Петербурга провела проверку во всех кирхах, которые могли попасть под описание телефонного хулигана, однако никаких взрывчатых устройств на их территории не обнаружили. Эвакуация из лютеранских храмов (а их в Северной столице около десятка) не проводилась.

 


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