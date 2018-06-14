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14.06.2018 09:34

Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину

Домовладелец снес забор на берегу озера Сестрорецкий разлив, так как захватил часть территории общего пользования. Нарушителя вразумил запрет на выезд из России: не увидеть больше родину испугался гражданин Китая. 

О случае в Сестрорецке 14 июня сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов. В ведомство из суда поступил исполнительный лист, согласно которому мужчина 38 лет должен был обеспечить доступ к воде. 

«В суд с иском к владельцу земельного участка на берегу озера Сестрорецкий разлив обратилась природоохранная прокуратура. Мужчина оградил свой участок забором, захватив при этом полосу земли вдоль береговой линии, предназначающуюся для общего пользования»,  – рассказали в пресс-службе. 

Суд постановил нарушителю освободить от сооружений береговую полосу на расстоянии 20 метров от береговой линии. Но владелец недвижимости не спешил сносить незаконный забор. Тогда ему запретили любые регистрационные действия с недвижимостью и ограничили в праве выезда за границу. Это подействовало: уроженец КНР регулярно летает домой. К сегодняшнему дню мужчина открыл доступ к Сестрорецкому разливу. 

 


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