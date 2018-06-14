К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии

Посетителей и персонал Российской национальной библиотеки в Петербурге начали выводить после послания, обещавшего кару небес за военные действия на Ближнем Востоке.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, решение об эвакуации из РНБ, проводившейся накануне, было принято после электронного письма с адреса, в названии которого использовано известное противопоставление «войны и мира». Послание обещало наказание «неверным» за военные действия в Сирии, а заканчивалось посылом: «Ваше здание будет взорвано».

Заместитель генерального директора по безопасности национальной библиотеки угрожающее сообщение передал в полицию. После чего из здания на площади Островского эвакуировали 500 человек. Ещё 124 вывели из филиала библиотеки на Московском проспекте, 165, корпус 4.

Тревога оказалась ложной, взрывчатых веществ не нашли.