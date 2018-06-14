Еще
10:51 14.06.2018
Пришлите свою новость!
10:48
Гимн Марокко от дяди Миши собрал толпу болельщиков на Невском
10:42
В Лондоне арестовали финского террориста
10:27
Ураза-байрам перекроет движение по Кронверкскому
10:08
Трамп признался, что четверть времени на саммите G7 обсуждали Россию
10:02
Навальный вышел на свободу
09:43
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
09:34
Уроженец Китая снёс забор на берегу Сестрорецкого разлива, чтобы слетать на родину
09:21
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
09:09
Apple пообещала устранить уязвимость, позволяющую спецслужбам взламывать айфоны
08:54
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
08:40
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
08:34
Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России
08:16
«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
02:42
Джеймс Франко построит мир будущего для эстетов
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андерграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
13/06
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
13/06
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
13/06
Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд
13/06
Петербургских рестораторов обяжут согласовывать даже уличные стойки с меню
13/06
Премьер-министр Грузии подал в отставку
13/06
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
13/06
Во Франции собираются проверять избирательные счета президента Макрона
13/06
Клименко и Кожин перестали быть советниками Путина
13/06
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
13/06
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
13/06
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
13/06
Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство
13/06
Из 30 Seconds to Mars ушел гитарист
13/06
Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК
13/06
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
13/06
Путин переназначил руководство своей администрации
13/06
В петербургских магазинах продают пломбир без молочных жиров, но с кишечной палочкой
13/06
Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить
13/06
35 кораблей Северного флота вышли в сбор-поход
13/06
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
13/06
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
13/06
За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф
13/06
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
13/06
Ушел в отставку замминистра культуры, ответственный за театр
13/06
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
13/06
Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане
13/06
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
14.06.2018 08:54

Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса

Приехавшие поддержать свои сборные фанаты из других стран продолжают становиться героями криминальной хроники в Санкт-Петербурге. 

Как стало известно "Фонтанке", 44-летний уругваец лишился крупной суммы денег и ценных вещей во время ужина в ресторане быстрого питания на Невском проспекте поздно вечером 13 июня. Пока болельщик сборной Луиса Суареса кусал гамбургеры, злоумышленники "откусили" у него 1000 долларов, 1500 евро, мобильный телефон, три билета на матчи сборной и два паспорта. Происшествие случилось на второй день пребывания болельщика из Латинской Америки в России. Уругваец обратился в полицию, где возбудили дело по статье 158 УК РФ "Кража". Неудачливый иностранец покинул Петербург, отправившись в Москву. Сама игра уругвайцев с Египтом состоится 15 июня в Екатеринбурге. 

Не повезло вчера и трем иранцам, которым для потери денег даже не пришлось никуда ходить – иностранную валюту выкрали прямо из их номеров в отеле на Литейном проспекте, 12. Утром 13 июня у болельщиков "принцев Персии", как неофициально называют сборную Ирана, украли около 1000 долларов и 100 евро. Полицейские возбудили дело по статье "Кража".

Напомним, что уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес известен своим экстравагантным поведением на поле, где он иногда кусает противников. Так, в 2010 году от зубов уругвайца пострадал голландец Отман Баккала, в 2013-м во время матча "Ливерпуля", за который тогда играл футболист, против "Челси", тот укусил защитника "синих"  Бранислава Ивановича. А на чемпионате мира не повезло уже итальянцу Джорджо Кьеллини, который попал под знаменитый укус латиноамериканца. За свое поведение Суарес  неоднократно получал выговоры.

Справка:

Иностранные болельщики стали мишенью злоумышленников в Петербурге еще до начала чемпионата. Так, предприимчивый таксист 13 июня попросил у мексиканки почти 7000 рублей за поездку по Невскому проспекту, а посещение фестиваля болельщиков закончилось для марокканца потерей 2,5 тысячи евро и iPhone 7, ранее египтянин и перуанец лишились денег и документов.


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В Петербурге по звонку из Эстонии искали взрывчатку в лютеранских храмах
К эвакуации из РНБ привело обещание мести за войну в Сирии
Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса
Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.