Петербург оказался "кусачим" для болельщика сборной Луиса Суареса

Приехавшие поддержать свои сборные фанаты из других стран продолжают становиться героями криминальной хроники в Санкт-Петербурге.

Как стало известно "Фонтанке", 44-летний уругваец лишился крупной суммы денег и ценных вещей во время ужина в ресторане быстрого питания на Невском проспекте поздно вечером 13 июня. Пока болельщик сборной Луиса Суареса кусал гамбургеры, злоумышленники "откусили" у него 1000 долларов, 1500 евро, мобильный телефон, три билета на матчи сборной и два паспорта. Происшествие случилось на второй день пребывания болельщика из Латинской Америки в России. Уругваец обратился в полицию, где возбудили дело по статье 158 УК РФ "Кража". Неудачливый иностранец покинул Петербург, отправившись в Москву. Сама игра уругвайцев с Египтом состоится 15 июня в Екатеринбурге.

Не повезло вчера и трем иранцам, которым для потери денег даже не пришлось никуда ходить – иностранную валюту выкрали прямо из их номеров в отеле на Литейном проспекте, 12. Утром 13 июня у болельщиков "принцев Персии", как неофициально называют сборную Ирана, украли около 1000 долларов и 100 евро. Полицейские возбудили дело по статье "Кража".

Напомним, что уругвайский нападающий "Барселоны" Луис Суарес известен своим экстравагантным поведением на поле, где он иногда кусает противников. Так, в 2010 году от зубов уругвайца пострадал голландец Отман Баккала, в 2013-м во время матча "Ливерпуля", за который тогда играл футболист, против "Челси", тот укусил защитника "синих" Бранислава Ивановича. А на чемпионате мира не повезло уже итальянцу Джорджо Кьеллини, который попал под знаменитый укус латиноамериканца. За свое поведение Суарес неоднократно получал выговоры.