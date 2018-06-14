Прилетевшая из окна бутылка шампанского отправила петербуржца на больничную койку

Ночной разгул привёл к серьёзной травме в Красногвардейском районе Петербурга. Правда, пострадал не участник праздника. Веселье случайно задело гулявшего под окнами горожанина. Он не употреблял алкоголь, но бутылка нашла его.

Как стало известно «Фонтанке» 14 июня, накануне ночью от дома по проспекту Маршака, 2, скорая забрала мужчину с открытой черепно-мозговой травмой. Состояние 41-летнего петербуржца врачи оценили как тяжёлое, у него диагностировали перелом теменной кости.

Пациент рассказал, что к ранению привела вечерняя прогулка под окнами многоэтажки. Кто-то из жителей дома выкинул бутылку из-под шампанского, она приземлилась прямо на голову прохожему. Улику удалось сохранить, её передали полиции.