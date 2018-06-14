Кабмин сегодня обсудит повышение пенсионного возраста в России

Повышение пенсионного возраста обсудит сегодня, 14 июня, российское правительство на своем заседании. В опубликованной на сайте кабмина повестке дня третьим пунктом из девяти значится рассмотрение поправок в законодательство о назначении и выплате пенсий.

Напомним, что чиновники будут обсуждать повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, а для женщин — до 63 лет. Реформа может начаться уже в 2019 году.

О необходимости повышения пенсионного возраста в кратчайшие сроки заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев сразу же после инаугурации президента Владимира Путина

«Нам нужно принимать решение по пенсионному возрасту. Причины – прежние рамки принимались очень давно. По сути, в 30-е годы прошлого века. В то время средняя продолжительность жизни была около 40 лет. С тех пор жизнь изменилась в лучшую сторону», – заметил чиновник.

Во время «прямой линии» с президентом Владимира Путина спросили про повышение пенсионного возраста, однако он ушел от прямого ответа, отметив лишь, что действовать нужно «в высшей степени осторожно и аккуратно».

Согласно идеям реформаторов, возможность досрочного выхода на пенсию сохранят для военных, сотрудников вредных производств и людей, работающих в трудных климатических условиях. Кроме того, гражданам могут дать возможность выхода на пенсию раньше новых установленных сроков, но размер выплат будет в этом случае снижен.

В первом чтении закон могут рассмотреть уже в июле.

Подробнее о нюансах пенсионной реформы читайте в тексте «Фонтанки».