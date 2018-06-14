«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза

Российский производитель антивирусных программ «Лаборатория Касперского» заявил о приостановке сотрудничества с правоохранительными органами Евросоюза. Как подчеркнули в компании, сотрудничество будет возобновлено только тогда, когда разработчик софта получит «ясные официальные разъяснения от Европарламента».

Об этом 14 июня пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского». Решение продиктовано резолюцией об усилении защиты от России, Китая и Северной Кореи, которая была принята накануне, 13 июня. В документе содержится утверждение, что программы российского разработчика – потенциально опасные. В компании назвали этот пункт «не соответствующим действительности и основанным на ложных утверждениях».

«Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении «Лаборатории Касперского», которая всегда была твердым другом Европы в области борьбы с киберпреступностью », – говорится в заявлении пресс-службы.

Приостановка сотрудничества коснется в том числе полицейской службы Европейского союза, расположенной в Гааге, — Европола.

Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка из-за «сложной геополитической обстановки».