«Лаборатория Касперского» приостановила сотрудничество с силовиками Евросоюза
Российский производитель антивирусных программ «Лаборатория Касперского» заявил о приостановке сотрудничества с правоохранительными органами Евросоюза. Как подчеркнули в компании, сотрудничество будет возобновлено только тогда, когда разработчик софта получит «ясные официальные разъяснения от Европарламента».
Об этом 14 июня пишет «Медуза» со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского». Решение продиктовано резолюцией об усилении защиты от России, Китая и Северной Кореи, которая была принята накануне, 13 июня. В документе содержится утверждение, что программы российского разработчика – потенциально опасные. В компании назвали этот пункт «не соответствующим действительности и основанным на ложных утверждениях».
«Хотя резолюция не имеет законодательной силы и представляет собой мнение отдельных депутатов, она демонстрирует явное неуважение в отношении «Лаборатории Касперского», которая всегда была твердым другом Европы в области борьбы с киберпреступностью», – говорится в заявлении пресс-службы.
Приостановка сотрудничества коснется в том числе полицейской службы Европейского союза, расположенной в Гааге, — Европола.
Ранее стало известно, что «Лаборатория Касперского» потеряла 8% американского рынка из-за «сложной геополитической обстановки».
Справка:
Резолюция Европарламента о киберзащите призывает создать европейскую группу быстрого реагирования в области кибербезопасности на фоне «злонамеренных кибератак на критически важную инфраструктуру в ЕС», за которыми, по мнению парламентариев, стоят Россия, Китай и КНДР.
В мае 2018 года от использования «Антивируса Касперского» приняло решение отказаться правительство Нидерландов. Этот шаг объяснялся тем, что у России «есть киберпрограмма, направленная, в числе прочего, против Нидерландов и их интересов».