Бог американских христиан похож на Илона Маска

Психологи из университета Северной Каролины провели эксперимент среди христиан в США, предложив им выбрать портрет бога. Изображение оказалось похоже на создателя Tesla Илона Маска.

Итоги исследования 13 июня публикует издание N+1. https://nplus1.ru/news/2018/06/13/You-cannot-see-My-face Чтобы создать портреты, ученые сложили изображение из 50 фотографий американцев, схожих по усреднённым демографическим признакам. Затем на эти фото наложили эффекты и 300 получившихся кадров показали участникам эксперимента. Выяснилось, что для большинства бог – молодой белый мужчина, а не бородатый старец, каким изобразил его в Сикстинской капелле Микеланджело.

Участвовали в проекте 511 христиан, 330 мужчин и 181 женщина, средний возраст – 47 лет, из них 74% белые и 26% – афроамериканцы. Портрет, который выбирали чаще всего, оказался похож на Илона Маска.

Во второй части проекта 400 человек с краудсорсинг-платформы Amazon Mechanical Turk оценивали портреты бога, отобранные первой группой. Им предлагалось ответить, какого пола, расы, возраста человек с фото, богат ли он и насколько властен. Оказалось, что для большинства он довольно молод и, так или иначе, разные социальные группы отождествляют его с собственной внешностью и социальным положением. Для консерваторов бог был более мужественным и властным, для либералов – наделён чертами афроамериканца и более любящий. Для всех он был мужчиной, расе участники эксперимента уделяли наименьшее внимание.