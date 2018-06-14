Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями

Министерство финансов предлагает ввести льготы для нефтегазовых компаний, попавших под санкции. Как пишет 13 июня РБК, решение позволит «Роснефти» и «НОВАТЭКу» сэкономить около 50 млрд рублей.

При завершении налогового маневра будут параллельно снижены экспортная пошлина на нефть, а налог на добычу полезных ископаемых возрастет. При этом обнуление пошлины оставит нефтяников без таможенной субсидии. Вместо пошлин Минфин обешал ввести возврат части уплаченных налогов из бюджета (возвратный акциз). Правда, помогать собирались только тем заводам, которые производят бензин класса Евро-5. Теперь в Минфине предлагают, чтобы такие же льготы получали попавшие под санкции нефтяники.

При этом эксперты РБК уточнили, что, по сути, речь идет только о компаниях «Роснефть» и «НОВАТЭК». Большинство крупных вертикально интегрированных компаний (ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и др.) получили бы льготы и так, поскольку давно модернизировали свои НПЗ до класса Евро-5.

Речь идет о Туапсинском НПЗ «Роснефти» мощностью 11 млн т. и комплексе «НОВАТЭКа» в Усть-Луге мощностью 6,9 млн т. Обе компании находятся под санкциями. Если предложение Минфина будет принято, то возвратный акциз позволит Туапсинскому НПЗ сохранить 33 млрд руб. в год, а заводу НОВАТЭКа — 20,7 млрд руб. в год, рассказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

При этом в самом Минфине изданию подчеркнули, что текст законопроекта является «незавершенным документом», а окончательного решения пока не принято.