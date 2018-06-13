Роботы заменяют менеджеров в Amazon

Роботы занимают менеджерские позиции в компании Amazon. Об этом 13 июня пишет Bloomberg.

До сих пор на подобных позициях работали «белые воротнички» – речь идет о замене менеджеров на программное обеспечение, которое будет предсказывать спрос на товары и в соответствии с этим назначать на них цену. В Amazon объединяют команды, которые занимались взаимодействием с крупными брендами и управляли автоматизированными продажами. Поставщикам теперь придется общаться не с сотруднками Amazon, а с роботами.

«Amazon понял, что многие высокооплачиваемые сотрудники тратили много времени на действия, которые могут и должны быть автоматизированы. Цифры не лгут: эта модель выгоднее», – заявила Элейн Квон, которая работала менеджером в компании в 2014-2016 годах.

Отметим, в Amazon и ранее много использовали роботов, однако в основном на складах компании.