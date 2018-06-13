Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018

Гала-концерт оперных звёзд прошёл в центре столицы вечером 13 июня. Нетребко, Абдразакова, Гарифуллину и Пласидо Доминго слушали президенты России и FIFA.

Публикация от Светлана Гурова (@fotiny) 13 Июн 2018 в 1:07 PDT

На концерте к открытию ЧМ18 Публикация от Marianna Maksimovskaya (@m_maksimovskaya) 13 Июн 2018 в 10:36 PDT

Фотографиями с концерта гости делятся в соцсетях. Вела его модель Наталья Водянова, помогал ей пианист Денис Мацуев, большую часть концерта который провёл за фортепиано. Также на сцене выступил оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя Валерия Гергиева. Пели для гостей мундиаля Аида Гарифуллина, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес.

Публикация от Arseniy Gappoev (@gappoev) 13 Июн 2018 в 12:59 PDT

Мацуев на концерте представил композицию «Симфония гола». В ее основу легли голы, забитые в финальных матчах мундиалей с 1930 года. Условно разделив футбольные ворота на девять секторов, каждому из них он присвоил номер. Запись 61 гола в переложении на клавиши рояля можно найти на сайте российского чемпионата.

Среди гостей концерта был президент России Владимир Путин, глава FIFA Джанни Инфантино, президент Панамы Хуан Карлос Варела, генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон и президент Боливии Эво Моралес.

Публикация от Alexander Novosadov (@novosadik7) 13 Июн 2018 в 12:43 PDT