Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
Гала-концерт оперных звёзд прошёл в центре столицы вечером 13 июня. Нетребко, Абдразакова, Гарифуллину и Пласидо Доминго слушали президенты России и FIFA.
Фотографиями с концерта гости делятся в соцсетях. Вела его модель Наталья Водянова, помогал ей пианист Денис Мацуев, большую часть концерта который провёл за фортепиано. Также на сцене выступил оркестр Мариинского театра под управлением художественного руководителя Валерия Гергиева. Пели для гостей мундиаля Аида Гарифуллина, Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Пласидо Доминго, Ильдар Абдразаков, Альбина Шагимуратова, Хуан Диего Флорес.
Мацуев на концерте представил композицию «Симфония гола». В ее основу легли голы, забитые в финальных матчах мундиалей с 1930 года. Условно разделив футбольные ворота на девять секторов, каждому из них он присвоил номер. Запись 61 гола в переложении на клавиши рояля можно найти на сайте российского чемпионата.
Шикарный концерт мировых звёзд оперной сцены на Красной площади в предверии чемпионата мира ⚽️: Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Денис Мацуев, Юсиф Эйвазов, Валерий Гергиев и многие-многие другие не менее уважаемые люди. ✌️Вообще в центре происходит что-то невообразимое- болельщики всех стран мира в предвкушении и их очень и очень много!🙀 #краснаяплощадь #москва #fifa
Среди гостей концерта был президент России Владимир Путин, глава FIFA Джанни Инфантино, президент Панамы Хуан Карлос Варела, генеральный секретарь Международной федерации футбола Фатма Самура, председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Ким Ен Нам, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон и президент Боливии Эво Моралес.
Справка:
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся в Москве, Калининграде, Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге. На групповом этапе российская сборная сыграет с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем. Санкт-Петербург примет 7 матчей турнира, включая полуфинал и матч за 3-е место.