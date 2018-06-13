Арестован за незаконный арест

Еще
02:19 14.06.2018
Пришлите свою новость!
02:16
Ума Турман и Тим Рот станут аферистами
02:04
Суперсемейка захватит кинотеатры
01:48
В “Родине” отметят день рождения “Ностальгии” Тарковского
01:33
«Сплин», Вадим Самойлов, «Пикник», Кен Хенсли объединятся вокруг футбола
01:12
Пенелопа Крус и Хавьер Бардем расскажут историю Эскобара
00:51
Бог американских христиан похож на Илона Маска
00:30
Минфин предлагает помощь на 50 млрд нефтяникам под санкциями
00:03
Роботы заменяют менеджеров в Amazon
13/06
Анна Нетребко и Пласидо Доминго спели на Красной площади накануне старта ЧМ-2018
13/06
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
13/06
УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play
13/06
«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ
13/06
Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»
13/06
Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены
13/06
Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»
13/06
Депутат Госдумы посоветовал не курить «трубку мира» с иностранными болельщиками
13/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 13 июня
13/06
Билет на финал мундиаля выставлен на продажу за полмиллиона рублей
13/06
Ленинградский андеграунд возвращается: выйдет двухтомник соперника Бродского
13/06
Южная Корея потренировалась в Ломоносове
13/06
У Петербурга - новые приоритеты
13/06
Президент Македонии отказался переименовывать свою страну
13/06
США намерены добиться «существенной» денуклеаризации КНДР к 2020 году
13/06
Растить детей можно, усыновлять нельзя: живущие с ВИЧ жалуются на нарушение прав
13/06
Савченко написала Путину письмо с просьбой о помиловании 66 украинцев
13/06
Уволенная за фотосессию в купальнике омская учительница больше не "позорит школу"
13/06
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
13/06
«Водоканал» успел отремонтировать фонтан у Адмиралтейства до старта мундиаля
13/06
«Трезвая Россия» попросила не наливать российским футболистам
13/06
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
13/06
Конкурс от "Фонтанки": Успеть за 10 секунд
13/06
Петербургских рестораторов обяжут согласовывать даже уличные стойки с меню
13/06
Премьер-министр Грузии подал в отставку
13/06
Фернандо Йерро срочно возглавил сборную Испании
13/06
Во Франции собираются проверять избирательные счета президента Макрона
13/06
Клименко и Кожин перестали быть советниками Путина
13/06
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
13/06
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
13/06
Очевидцы жалуются на "футбольные" очереди на границе, ФСБ и перевозчики отрицают
13/06
Волейболисту питерского "Зенита" Камехо дали российское гражданство
13/06
Из 30 Seconds to Mars ушел гитарист
13/06
Трамп недоволен высокими ценами на нефть и винит в этом ОПЕК
13/06
Колпинский производитель рассчитался с долгами по зарплате деревом
13/06
Путин переназначил руководство своей администрации
13/06
В петербургских магазинах продают пломбир без молочных жиров, но с кишечной палочкой
13/06
Средний чек петербуржца: в Северной столице продолжают экономить
13/06
35 кораблей Северного флота вышли в сбор-поход
13/06
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
13/06
"Защитнику русских матерей" Йохану Бекману грозит тюремный срок
13/06
За надпись «Нет фан-зоне» московскому студенту выписали штраф
13/06
На открытие ЧМ-2018 прилетят президенты девяти стран
13/06
Ушел в отставку замминистра культуры, ответственный за театр
13/06
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
13/06
Путь «Чижику» на северо-востоке Петербурга проложат горожане
13/06
"Яндекс" дополнил карту Петербурга огромной пышкой
13/06
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
13/06
Практически все финны доверяют полиции
13/06
В агитматериалах эстонских ВС солдат сражается с медведем и Т-90, наступающих с запада
13/06
Погибший пассажир остановил движение трамваев на Ириновском
13/06
Эксперты увеличили сумму ущерба изрезанной картине Репина в 60 раз
13/06
Топ-менеджер предприятия в Колпино заплатит 2 млн штрафа за вымогательство «откатов»
13/06
ЧМ-2026 по футболу пройдёт в США, Канаде и Мексике
13/06
Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске
13/06
Китайцы вытеснили финнов из тройки туристов в России
13/06
Морг при крематории могут безвозмездно отдать судмедэкспертам
13/06
Владимир Путин: Спорт вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру и вернулись
13/06
Главный тренер сборной Испании уволен за день до старта ЧМ-2018
13/06
Ксения Собчак возвращается в журналистику и в L’Officiel Russia
13/06
Союз кинематографистов: Говорухин не умирал
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
13.06.2018 23:44

Арестован за незаконный арест

По редчайшему служебному подлогу в Петербурге задержан следователь. По мнению СК, он забыл обвинить арестованного и подделал документы, чтобы тот остался под стражей.
Арестован за незаконный арест

Следственный комитет по Василеостровскому району к вечеру 13 июня задержал на двое суток своего коллегу – следователя УМВД по тому же Василеостровскому району, 27-летнего Асама Кулиева. Ему вменяют часть первую статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог».

Сам факт вряд ли можно назвать уникальным, но «Фонтанка» выяснила те нюансы, что, безусловно, станут прецедентными для новейшей истории петербургской юстиции. Ведь сотрудника подозревают в том, что, забыв предъявить обвинение своему подследственному, он сфальсифицировал документы. Хотя должен был выпустить задержанного на свободу и получить служебное взыскание вместе со своим начальником. Кстати, его помощник– адвокат уже лишен статуса.

Для начала введем в процессуальный курс: как правило следователь ходатайствует перед судом об аресте еще подозреваемого. После чего в течении десяти суток обязан предъявить обвинение. Если же он этого не сделает, сотрудники следственного изолятора держать у себя подследственного не будут.

История началась в середине июля 2017 года, когда в Следственном управлении УМВД по Василеостровскому району был задержан гражданин Гапеев и притом за сбыт наркотиков. Суд его арестовал, а следователь Кулиев, в чьем производстве на тот момент находилось дело, если просто сказать – проворонил сроки предъявления обвинения. Кстати, начальнику Василеостровского следствия, Елене Пинчук, можно адресовать тот же вопрос. Таким образом, арестованного надо было отпускать и получать «пряники» по служебной линии.

Но, судя по сегодняшней новости, решили выкрутиться. Как теперь указано в материалах дела Следственного комитета, «… в целях облегчения для себя порядка предъявления обвинения и допроса обвиняемого … объяснения обвиняемому существа предъявленного обвинения и его прав … выяснения у обвиняемого признает ли он себя виновным … внес в постановление о привлечении в качестве обвиняемого Гапеева ложные сведения…». Также следователю инкриминируется и подделка протокола допроса «обвиняемого».

В этом, кстати, принимал участие и искусственный защитник арестованного – адвокат Лидия Красавина. И все – находиться арестованному в «Крестах» стало можно.

Прошло еще немного времени и у обвиняемого предсказуемо появился новый адвокат. Он достаточно быстро выяснил, что его подзащитный ничего такого не подписывал. Ни в протоколе допроса, ни в постановлении. Так весь этот алгоритм появился на столе прокурора Василеостровского района Рустама Богатырева.

Проверка показала очевидное, вплоть до того, что в день предъявления обвинения в следственный изолятор следователь и адвокат вовсе не заходили. В результате в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по очень редкой статье 303 УК РФ – «Фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия», а 13 декабря 2017 года фигуранта освободили из-под ареста. Тогда дело было возбуждено в отношении неустановленного лица, кто согласно тексту «… ограничил права гражданина на свободу и личную неприкосновенность …».

За прошедшее время Кулиева и Красавину, конечно, допрашивали. Они выдвинули версию, что обвинение было предъявлено чуть ли не в зале суда после оглашения ареста. Здесь, даже автор статьи берет на себя полномочия сказать, что это абсурд – если ты можешь предъявить сразу, то и в суд уходит ходатайство уже на обвиняемого.

Потом и почерковедческая экспертиза сказала свое слово и все заработало быстрее. Для начала адвокат Лидия Красавина в мае этого года была лишена своего статуса.

Как «Фонтанке» прокомментировали в Следственном комитете Петербурга, а возбуждение таких дел санкционирует только глава ведомства Александр Клаус, «в Василеостровском следствии все думали, что спустят на тормозах, а мы их предупреждали, между прочим».

– У нас волосы дыбом! Из-за такой ерунды следователя закрывать! – так нам ответили в самой полиции острова.

– Говорят, из-за ерунды вашего следователя задержали? – продолжала «Фонтанка» расспрашивать его коллег, когда собирала информацию.

– Это не ерунда, дружище журналист, совсем не ерунда, – грустно ответил автору один из его коллег.

Что касается Гапеева, проходящего по делу о сбыте, то результаты оперативно-розыскных мероприятий никто не отменял, и сегодня его дело расследуется уже совсем другим следователем.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру" 


Подписывайтесь на каналы "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, добавляйте нас в Яндекс.Дзен или приходите в группу ВКонтакте, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога и пользовательским соглашением. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14

Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку

Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00

Россияне полюбили китайские кроссоверы

Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20

Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом

Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного
Глава Серпуховского района, жаловавшийся Путину на политическое давление, задержан
Жан-Мари Ле Пен госпитализирован
Замдиректора петербургской школы заплатит 400 тысяч штрафа за взятку
На Пражской Mustang влетел в припаркованный троллейбус
В отправленных в Петербург шинах нашли сувениры к мундиалю
Петербургского коммерсанта, требовавшего миллионы за возврат вещдока, отправили на исправительные работы
В Петербурге с начала года ушел третий прокурор района
Топ-менеджер предприятия в Колпино заплатит 2 млн штрафа за вымогательство «откатов»
В Серпуховском районе Подмосковья идут выемки документов в совете депутатов
Арестован за незаконный арест
На белом катере к такой-то матери
«При новой власти в Армении, возможно, уже не будут «отжимать»
За «Графом Монте-Кристо» пришли из полиции
Колесо судьбы
Что не так со «смертью» и «воскрешением» Аркадия Бабченко
Киевские журналисты об убийстве Бабченко: Наша задача - не дать потеряться важной информации
Война вернулась за Бабченко
Как петербургские суды полюбили водителя желтого «Хаммера»
Как долговые ямы превращаются в реальные
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Английские футболисты не стали есть каравай перед тренировкой в Зеленогорске

Виктория Попова/Модельное агентство plus-size Екатерины Бредовой

Это не дефиле в купальниках, это акция солидарности

Наезд фургона на людей в Ломоносове попал на видео

Новости компаний
«Победа»
31.05.2018 18:14
Билеты на летние рейсы «Победы» оказались на 40% дешевле средних по рынку
Статистику средних цен покупки авиабилетов, опубликовал OneTwoTrip. Сервис учитывал регулярные рейсы 15 российских авиакомпаний с вылетом в течение июня — августа 2018 года
Автор фото Батракова К. В.
28.05.2018 08:00
Россияне полюбили китайские кроссоверы
Аналитическое агентство «Автостат» поделилось результатами исследования отечественного автомобильного рынка по итогам прошлого года, а точнее, той его части, что касается моделей, прибывших в нашу страну из Китая
пресс-служба "Галамарт"
25.05.2018 12:20
Как виртуальная реальность мотивирует заниматься спортом
Приближается лето, солнечная активность возрастает и хочется больше двигаться. А также быть в хорошей физической форме и чувствовать легкость
Проект реновации Апраксина двора, фото: spbinvestment.ru.
24.05.2018 11:00
Концерн «Питер» готов преобразовать Апраксин двор
Концерн «Питер» - один из крупных частных собственников Апраксина двора и, как и город, заинтересован в его дальнейшей судьбе.
Платформа ОФД
25.04.2018 08:00
Как «Платформа ОФД*» упрощает переход на онлайн-кассы
«Вторая волна» перехода на новый порядок использования контрольно-кассовой техники коснется, в основном, малого и микро-бизнеса – предпринимателей на ЕНВД и ПСН*. Сроки поджимают – нужно успеть до 1 июля 2018 года
Пресс-служба АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
24.04.2018 17:00
«Алмаз-Антей» покажет разработки систем связи и радиолокации
«Концерн ВКО Алмаз-Антей» представит собственные проекты и оборудование на 30-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «СВЯЗЬ-2018». Выставка пройдёт с 24 по 27 апреля 2018 года в московском «Экспоцентре»
предоставлено компанией Setl City
20.04.2018 17:50
«Петербургская Недвижимость» дарит скидки на квартиры от Setl City
«Петербургская Недвижимость» 21 апреля приглашает всех на весенний праздник «Моя улица» в ЖК «Солнечный город». Это возможность познакомиться с популярным проектом, весело провести время и получить скидку на покупку квартиру от девелопера Setl City.
фото предоставлено компанией ООО "Эльдорадо"
17.04.2018 08:00
«Эльдорадо» подарит скидки в честь открытия магазина на Энгельса.
Грандиозное открытие нового, восемнадцатого магазина сети «Эльдорадо» в Петербурге пройдет с 19 по 22 апреля в ТК «Озерки». Покупателей ждут скидки до 50%, подарки, бонусы* и беспроцентная рассрочка**.
Фото предоставлено пресс-службой ПАО «МРСК Северо-Запада»
22.03.2018 16:27
Магнит на счетчике обошелся потребителю МРСК Северо-Запада в 45 тысяч рублей
Специалисты филиала «Архэнерго» выявили факт безучетного потребления электроэнергии
Магазин "Кей"
21.03.2018 10:00
Новые iPhone: эксперты КЕЙ делятся своими прогнозами на март 2018
Для фанатов продукции Apple год начался удачно, была выпущена смарт-колонка, которая позволила компании войти в новый для себя сегмент и подарить пользователям качественную портативную акустику со встроенной помощницей. Чего еще ожидать в марте 2018 года от Apple? Разбираемся вместе с экспертами КЕЙ
© 2000-2018 Фонтанка.Ру
Рейтинг@Mail.ru
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.