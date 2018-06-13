Арестован за незаконный арест

По редчайшему служебному подлогу в Петербурге задержан следователь. По мнению СК, он забыл обвинить арестованного и подделал документы, чтобы тот остался под стражей.

Следственный комитет по Василеостровскому району к вечеру 13 июня задержал на двое суток своего коллегу – следователя УМВД по тому же Василеостровскому району, 27-летнего Асама Кулиева. Ему вменяют часть первую статьи 292 УК РФ – «Служебный подлог».

Сам факт вряд ли можно назвать уникальным, но «Фонтанка» выяснила те нюансы, что, безусловно, станут прецедентными для новейшей истории петербургской юстиции. Ведь сотрудника подозревают в том, что, забыв предъявить обвинение своему подследственному, он сфальсифицировал документы. Хотя должен был выпустить задержанного на свободу и получить служебное взыскание вместе со своим начальником. Кстати, его помощник– адвокат уже лишен статуса.

Для начала введем в процессуальный курс: как правило следователь ходатайствует перед судом об аресте еще подозреваемого. После чего в течении десяти суток обязан предъявить обвинение. Если же он этого не сделает, сотрудники следственного изолятора держать у себя подследственного не будут.

История началась в середине июля 2017 года, когда в Следственном управлении УМВД по Василеостровскому району был задержан гражданин Гапеев и притом за сбыт наркотиков. Суд его арестовал, а следователь Кулиев, в чьем производстве на тот момент находилось дело, если просто сказать – проворонил сроки предъявления обвинения. Кстати, начальнику Василеостровского следствия, Елене Пинчук, можно адресовать тот же вопрос. Таким образом, арестованного надо было отпускать и получать «пряники» по служебной линии.

Но, судя по сегодняшней новости, решили выкрутиться. Как теперь указано в материалах дела Следственного комитета, «… в целях облегчения для себя порядка предъявления обвинения и допроса обвиняемого … объяснения обвиняемому существа предъявленного обвинения и его прав … выяснения у обвиняемого признает ли он себя виновным … внес в постановление о привлечении в качестве обвиняемого Гапеева ложные сведения…». Также следователю инкриминируется и подделка протокола допроса «обвиняемого».

В этом, кстати, принимал участие и искусственный защитник арестованного – адвокат Лидия Красавина. И все – находиться арестованному в «Крестах» стало можно.

Прошло еще немного времени и у обвиняемого предсказуемо появился новый адвокат. Он достаточно быстро выяснил, что его подзащитный ничего такого не подписывал. Ни в протоколе допроса, ни в постановлении. Так весь этот алгоритм появился на столе прокурора Василеостровского района Рустама Богатырева.

Проверка показала очевидное, вплоть до того, что в день предъявления обвинения в следственный изолятор следователь и адвокат вовсе не заходили. В результате в ноябре 2017 года было возбуждено уголовное дело по очень редкой статье 303 УК РФ – «Фальсификация доказательств, повлекшая тяжкие последствия», а 13 декабря 2017 года фигуранта освободили из-под ареста. Тогда дело было возбуждено в отношении неустановленного лица, кто согласно тексту «… ограничил права гражданина на свободу и личную неприкосновенность …».

За прошедшее время Кулиева и Красавину, конечно, допрашивали. Они выдвинули версию, что обвинение было предъявлено чуть ли не в зале суда после оглашения ареста. Здесь, даже автор статьи берет на себя полномочия сказать, что это абсурд – если ты можешь предъявить сразу, то и в суд уходит ходатайство уже на обвиняемого.

Потом и почерковедческая экспертиза сказала свое слово и все заработало быстрее. Для начала адвокат Лидия Красавина в мае этого года была лишена своего статуса.

Как «Фонтанке» прокомментировали в Следственном комитете Петербурга, а возбуждение таких дел санкционирует только глава ведомства Александр Клаус, «в Василеостровском следствии все думали, что спустят на тормозах, а мы их предупреждали, между прочим».

– У нас волосы дыбом! Из-за такой ерунды следователя закрывать! – так нам ответили в самой полиции острова.

– Говорят, из-за ерунды вашего следователя задержали? – продолжала «Фонтанка» расспрашивать его коллег, когда собирала информацию.

– Это не ерунда, дружище журналист, совсем не ерунда, – грустно ответил автору один из его коллег.

Что касается Гапеева, проходящего по делу о сбыте, то результаты оперативно-розыскных мероприятий никто не отменял, и сегодня его дело расследуется уже совсем другим следователем.

Евгений Вышенков, "Фонтанка.ру"