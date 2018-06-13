Следователя в Петербурге задержали за фальсификацию доказательств в отношении арестованного

Следственный комитет по Василеостровскому району задержал следователя УМВД все по тому же району города. Коллеге вменяют служебный подлог, который выражается в редчайшей на практике фальсификации обвинения арестованному.

По версии СК, позабыв вовремя предъявить обвинение, сотрудник юстиции вместо того, чтобы выпустить на свободу гражданина, занялся вместе с адвокатом поправками в процессуальные документы.

По информации «Фонтанки», к вечеру 13 июня Следственный комитет по Василеостровскому району задержал на двое суток 27-летнего следователя Следственного управления УМВД по тому же району Асама Кулиева. По данным нашего издания, изначально уголовное дело было возбуждено в ноябре 2017 года по статье 303 УК РФ – «Фальсификация доказательств», а недавно состав был переквалифицирован на статью 292 УК – «Служебный подлог».

Как стало известно «Фонтанке», в июле 2017 года оперативники уголовного розыска Василеостровского района задержали петербуржца за сбыт наркотиков. В отношении него было возбуждено уголовное дело, а после уже процессуального задержания следователь Кулиев вышел в суд с ходатайством об аресте. Василеостровский суд арестовал подозреваемого и его отправили в следственный изолятор «Кресты».

Здесь необходимо заметить, что, согласно законодательству, подозреваемого нельзя держать под арестом более 10 суток.

По данным «Фонтанки», Следственный комитет считает, что следователь Кулиев, пропустив положенные сроки предъявления обвинения, сфальсифицировал постановление о привлечении гражданина в качестве обвиняемого, а заодно и его допрос. Тем самым оставив его под арестом незаконно. Также нашему изданию известно, что вместе с ним по делу проходит петербургский адвокат Красавина.

«Фонтанка» выяснила все подробности этого редкого дела, а также то, как чувствует себя адвокат, который обязан был защищать права своего клиента. Заодно в нашей редакции узнали, как выглядят 13 июня вечером волосы у коллег задержанного вместе с его начальником подполковником юстиции Денисом Лапенковым. Обо всем этом читайте в материале "Арестован за незаконный арест".