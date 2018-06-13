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13.06.2018 23:01

УЕФА признал, что «Зенит» соответствует условиям финансового fair play

Петербургский футбольный клуб «Зенит» выполнил условия договора по соответствию финансовому fair play. Об этом 13 июня сообщили в пресс-службе УЕФА.

Решение приняла следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов под председательством Ива Летерма. Напомним, в 2014 году против «Зенита» ввели санкции из-за несоблюдения критерия безубыточности. Тогда с клубом было заключено мировое соглашение, согласно которому на протяжении действия договора клуб должен соблюдать финансовый fair play. Помимо «Зенита», УЕФА освободил от ответственности еще 4 клуба.

«Следственная палата инстанции УЕФА по финансовому контролю подтверждает, что "Краснодар", "Локомотив", "Монако", "Рома" и "Зенит" были признаны соответствующими требованиям соглашений. В результате, они освобождены от режима мирового договора», – говорится в сообщении УЕФА.

Отметим, это означает, что «Зенит» без проблем может выступать в Лиге Европы. Такую же возможность получает «Краснодар», а «Локомотив» сыграет в Лиге Чемпионов.


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