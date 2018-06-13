«Золотые пески Дубая»: Transperency раскрыла фамилии россиян, владеющих недвижимостью в ОАЭ

База данных о владельцах недвижимости в Дубае попала в организацию по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP). В списке из 129 тысяч человек покак только пятеро россиян.

Об этом 13 июня сообщает российское подразделение Transparency International. Организация вместе с OCCRP, C4ADS и Finance Uncovered участвовала в обработке базы данных, проект назвали «Золотые пески Дубая». Расследователи получили доступ к данным 54 тысяч адресов, у которых 129 тысяч владельцев из 181 страны.

В списке пока только пятеро россиян, трое из которых якобы состоят в преступной организации «Братский круг». Это Вадим Лялин, Василий Христофоров и Владимир Вагин, они находятся под американскими санкциями с 2012 года.

Недвижимость в Дубае нашлась и у экс-гендиректора НПО «Космос» Андрея Чернякова, из России он сбежал, когда не смог расплатиться с «Банком Москвы». Деньги, 13,8 млрд, он брал на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля. Сейчас Россия готовит запрос на экстрадицию бизнесмена, а в марте 2017-го суд Дубая арестовал его банковские счета и имущество.

В ОАЭ спрятался и бизнесмен Владлен Степанов из американского «списка Магнитского». Якобы похищенные посредством налоговых махинаций деньги он вложил в недвижимость, подделывать декларации ему помогала супруга, экс-руководитель 28-ой столичной ИФНС.

В базу данных также попали сведения о наличии недвижимости в Дубае у дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Арзу Алиевой и его сына Гейдара Алиева.

Доступ к базе расследователи назвали большой удачей — Tax Justice Network называет Дубай девятой по секретности юрисдикцией в мире, узнать информацию о резидентах эмирата и владельцах недвижимости там практически невозможно.

Замглавы российского Transparency International Илья Шуманов уверен, что пять российских фамилий ещё пополнятся списком из отечественных чиновников.