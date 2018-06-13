Замминистра обороны стал Криворучко из «Калашникова»

Заместителем министра обороны по вооружениям стал гендиректор и совладелец «Калашникова» Алексей Криворучко. Соответствующий указ подписал Владимир Путин 13 июня.

Вместо Криворучко концерн возглавит пока возглавил его бывший заместитель по маркетингу Владимир Дмитриев. Сам Криворучко пришел в Минобороны на место Юрия Борисова, который стал вице-премьером по оборонно-промышленному комплексу вместо Дмитрия Рогозина (перебрался в «Роскосмос»).

Отметим, эксперты считают, что Криворучко сумел создать успешное частно-государственное партнерство на базе «Калашникова», который ранее принадлежал госкорпорации «Ростех». С 2014 года доля госкорпорации в компании падала, сейчас у «Ростеха» остался блокирующий пакет (25%+1 акция), остальное — у «ТХК-инвеста», который подконтролен Криворучко. Он собирается передать свои акции в управление.

Источники «Ведомостей» рассказали, что нового замминистра обороны считают человеком, близким к главе «Ростеха» Сергею Чемезову.