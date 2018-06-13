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13.06.2018 21:57

Кудрин: Майские указы 2012-го не выполнены

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что цели, поставленные в майских указах Владимира Путина 2012 года, так и не были достигнуты. Как пишет «Коммерсантъ», Кудрин рассказал об этом 13 июня в ходе отчета в Госдуме.

«Самые серьезные показатели недостижения касаются экономики: индекс производительности труда в 2016 году составил 99,8%, то есть производительность труда падала в 2016 году. По информации правительства, в 2016 году темпы роста производительности относительно 2011 года составили 3,8%. То есть с 2011 по 2016 год всего производительность выросла на 3,8%. А по целевому показателю она должна вырасти в 1,5 раза к 2018 году»,— заявил глава Счетной палаты.

При этом, по словам Кудрина, было выполнено требование о повышении зарплат. То есть, по мнению, бывшего министра финансов, россияне получают большие зарплаты, чем они заработали — ведь производительность труда не растет.

Алексей Кудрин подчеркнул, что Счетная палата постарается проконтролировать исполнение нового «майского указа» Путина. «Там многие показатели поставлены еще более амбициозные, чем на тот период, который пришелся с 2012 года»,— уточнил глава Счетной палаты.

Справка:

Напомним, Владимир Путин практически сразу после инаугурации подписал новый «майский указ». Среди задач — повышение продолжительности жизни до 78 лет (к 2030-му — до 80 лет), рост численности населения страны, рост реальных доходов граждан, снижение уровня бедности в 2 раза, улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

Майские указы — сложившееся в СМИ наименование серии из 11 указов, подписанных главой государства 7 мая 2012 года, в день вступления в должность президента РФ, и содержащих 218 поручений правительству для выполнения в течение 2012−2020 годов.

Ранее Владимир Путин заявил, что к концу декабря 2017 года майские указы выполнены на 98,8%. По словам главы государства, зарплаты бюджетников растут быстрее, чем производительность труда, а целевые показатели этого указа практически выполнены. Что касается аварийного жилья, то его якобы почти нет в регионах. Удалось решить проблему и с очередями в детские сады, уверяют чиновники.


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