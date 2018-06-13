Депутат Слуцкий дал интервью о домогательствах: Да, я мог сказать ей «зайчонок»

Глава Комитета по международным делам Государственной думы Леонид Слуцкий, которого обвиняют в домогательствах несколько журналисток, рассказал свою версию событий в интервью Ксении Соколовой из Сноб.ру.

Слуцкий уверяет, что никому из журналисток никогда не предлагал стать его любовницей. О Фариде Рустамовой, которая обвинила депутата в том, что он провел внутренней частью ладони по половым органам, Слуцкий говорит так: «Да, я мог сказать ей «зайчонок». Мы очень часто общались, и я мог как-то не вполне официально к ней обратиться. Но границ не переходил. Никаких физических контактов с лобком или другими частями тела этой дамы у меня не было. Можете опять-таки считать это официальным заявлением».

Правда, Слуцкий предположил, что некоторые знаки внимания с его стороны могли понять неправильно: «Поцеловать девушку в щечку вполне нормально, это знак позитивного внимания. По крайней мере, в глазах людей моего поколения. Мне 50 лет, а этим девчонкам в районе 30, возможно, кому-то чуть больше, кому-то меньше. Для них «приобнять» может быть вызывающе или перебор. С моей точки зрения и в глазах людей моего поколения это знак внимания к человеку, который не просто пришел, взял интервью и ушел, а вызывает определенное уважение, внимание».

При этом сам Слуцкий уверен, что у всех обвинений в его адрес есть некий «режиссер», называть которого депутат отказался. «Я утверждаю, что в моем случае речь идет о харассменте как о дискредитационной механике. Эффективный в Америке метод надо было испробовать в России — вот и попытались. Не удалось», – заявил парламентарий. И даже сравнил обвинения себя в домогательствах с обвинениями в адрес России на международной арене: «В любом случае, все это заведомо бездоказательно и просто абсурдно: говорят, вы убили, напали, отравили Скрипалей, вмешивались в американские выборы, трогали за лобок и т. д. Никаких реальных фактов или доводов — одни эмоции!»